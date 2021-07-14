Газеты едят коровы в Мангистау

Кадр видео
Корову, поглотившую газетные листы, снял на видео Азамат Сарсенбаев сегодня, 14 июля, в нашей области.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей.
Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.
Из-за падежа скота в Мангистау могут ввести режим ЧП.
Напомним, фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов.
Позже в управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что из местного бюджета будет выделено 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей.
Массовую гибель лошадей в Мангистау министр сельского хозяйства назвал недоработкой акиматов.
Из-за падежа скота в Мангистау могут ввести режим ЧП.
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