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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 357

Ждём очередного пожара? Новая свалка образуется в километре от места горения мусора в Актау

Местные жители стали свидетелями, как люди выгружают мусор из машин на образовавшейся несанкционированной свалке, расположенной по дороге в сторону спорткомплекса «Орбита».

Кадр видео
Горожане сообщают, что в километре от места пожара, который произошёл за строительным гипермаркетом «Мастер дом», образуется новая незаконная свалка.

Жители сняли на видео, как техника беспрепятственно выгружает строительный мусор и уезжает.

- Когда это всё прекратится? Это явный плевок в лицо жителям Актау. Как будто никто не видит и не слышит. Чиновники же сами дышат этой гарью от ежедневных пожаров на свалках, - задаётся вопросом местный житель Ренат.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата на вопросы: Какие меры будут приняты в отношении хозяина данного участка, как и каким образом будет ликвидирована данная свалка?

Ранее в городском акимате сообщили, что насчитали по городу 86 незаконных свалок.

Напомним, горожане заметили клубы дыма 17 октября около 15:45.

Огнеборцы боролись с пожаром больше 13 часов.

Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Чиновники нашли мужчину, который владеет участком земли, расположенным по соседству с загоревшейся мусорной свалкой. Как выяснилось, он брал деньги с жителей за складирование мусора на территории, которая ему не принадлежала.

Последствия пожара на мусорном полигоне снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян.




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Комментарии ( 2 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:35
они должны везти это все на полигон, а там деньги платить надо... вот и нахаляву скидывают
 
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  • Космос
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:32
Акимату все фиолетово и до лампочки...Им бы деньги освоить на искусственное озеленение Актау kill
 
 

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