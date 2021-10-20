Ждём очередного пожара? Новая свалка образуется в километре от места горения мусора в Актау

- Когда это всё прекратится? Это явный плевок в лицо жителям Актау. Как будто никто не видит и не слышит. Чиновники же сами дышат этой гарью от ежедневных пожаров на свалках, - задаётся вопросом местный житель Ренат.

Горожане сообщают, что в километре от места пожара, который произошёл за строительным гипермаркетом «Мастер дом», образуется новая незаконная свалка.Жители сняли на видео, как техника беспрепятственно выгружает строительный мусор и уезжает.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата на вопросы: Какие меры будут приняты в отношении хозяина данного участка, как и каким образом будет ликвидирована данная свалка?Ранее в городском акимате сообщили, что насчитали по городу 86 незаконных свалок.Напомним, горожане заметили клубы дыма 17 октября около 15:45.Огнеборцы боролись с пожаром больше 13 часов.Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.Чиновники нашли мужчину , который владеет участком земли, расположенным по соседству с загоревшейся мусорной свалкой. Как выяснилось, он брал деньги с жителей за складирование мусора на территории, которая ему не принадлежала.Последствия пожара на мусорном полигоне снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян.