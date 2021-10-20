Ждём очередного пожара? Новая свалка образуется в километре от места горения мусора в Актау

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Горожане сообщают, что в километре от места пожара, который произошёл за строительным гипермаркетом «Мастер дом», образуется новая незаконная свалка.
Жители сняли на видео, как техника беспрепятственно выгружает строительный мусор и уезжает.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата на вопросы: Какие меры будут приняты в отношении хозяина данного участка, как и каким образом будет ликвидирована данная свалка?
Ранее в городском акимате сообщили, что насчитали по городу 86 незаконных свалок.
Напомним, горожане заметили клубы дыма 17 октября около 15:45.
Огнеборцы боролись с пожаром больше 13 часов.
Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Чиновники нашли мужчину, который владеет участком земли, расположенным по соседству с загоревшейся мусорной свалкой. Как выяснилось, он брал деньги с жителей за складирование мусора на территории, которая ему не принадлежала.
Последствия пожара на мусорном полигоне снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян.
Жители сняли на видео, как техника беспрепятственно выгружает строительный мусор и уезжает.
- Когда это всё прекратится? Это явный плевок в лицо жителям Актау. Как будто никто не видит и не слышит. Чиновники же сами дышат этой гарью от ежедневных пожаров на свалках, - задаётся вопросом местный житель Ренат.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата на вопросы: Какие меры будут приняты в отношении хозяина данного участка, как и каким образом будет ликвидирована данная свалка?
Ранее в городском акимате сообщили, что насчитали по городу 86 незаконных свалок.
Напомним, горожане заметили клубы дыма 17 октября около 15:45.
Огнеборцы боролись с пожаром больше 13 часов.
Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Чиновники нашли мужчину, который владеет участком земли, расположенным по соседству с загоревшейся мусорной свалкой. Как выяснилось, он брал деньги с жителей за складирование мусора на территории, которая ему не принадлежала.
Последствия пожара на мусорном полигоне снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян.