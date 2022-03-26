ДТП на автомойке в Жанаозене: Врачи рассказали о состоянии девушки после ампутации ноги

Фото очевидцев
По информации медиков, на сегодняшний день, 26 марта, состояние пациентки стабильное. Сознание ясное. Без ухудшения.
Напомним, инцидент произошёл утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел на автомойку и сбил работницу.
Как позже выяснилось, сотруднице автомойки ампутировали ногу.
Состояние её здоровья медики оценивали как тяжёлое.
- Наблюдается положительная динамика. Она получает лечение в реанимационном отделении, - рассказали в медучреждении.
Напомним, инцидент произошёл утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел на автомойку и сбил работницу.
Как позже выяснилось, сотруднице автомойки ампутировали ногу.
Состояние её здоровья медики оценивали как тяжёлое.
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