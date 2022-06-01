Выясняется причина пожара на «МАЭК-Казатомпром» в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Расследование технологического нарушения с возгоранием автотрансформатора 220 кВ №1 на ТЭС «ТОО «МАЭК Казатомпром» начали сегодня, 1 июня. По его результатам будет выяснена причина возгорания и ответственность виновных лиц, допустивших технологическое нарушение.
Напомним, вечером 31 мая около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.
Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
Напомним, вечером 31 мая около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.
Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
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