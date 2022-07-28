Фото последствий смертельного ДТП в пригороде Актау

Фото очевидцев
Фото последствий смертельного ДТП, которое произошло 27 июля в пригороде Актау.
Напомним, водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу движения, где, не уступив дорогу другой автомашине Volkswagen Passat, совершил столкновение.
В результате ДТП водители обеих автомашин, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
Напомним, водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу движения, где, не уступив дорогу другой автомашине Volkswagen Passat, совершил столкновение.
В результате ДТП водители обеих автомашин, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
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