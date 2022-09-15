«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Сентября
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.91 KZT
  • €1 = 474.29 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1350

Подозреваемый под стражей в СИЗО: адвокат пострадавшей малолетней девочки из Актау рассказала некоторые подробности дела

Подозреваемый по-прежнему содержится под стражей в СИЗО. Ожидаются результаты ряда экспертиз. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Иллюстративное фото из открытых источников
Ажар Абдил сообщила, что в настоящее время органом уголовного преследования проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

- Ожидаются результаты ряда экспертиз. Подозреваемый по-прежнему содержится под стражей в СИЗО. Также хотелось бы отметить, что в социальных сетях распространяются сведения, которые затрагивают частную жизнь потерпевшей семьи, которые не соответствуют действительности. Полагаю, что это является попыткой некоторых заинтересованных лиц сформировать в обществе негативное мнение о потерпевших и оказать давление на следствие и предстоящую судебную тяжбу, - сказала Ажар Абдил.

Адвокат напомнила о том, что за распространение сведений, не соответствующих действительности, за клевету и оскорбление предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и уголовная.

Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика