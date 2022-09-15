Подозреваемый под стражей в СИЗО: адвокат пострадавшей малолетней девочки из Актау рассказала некоторые подробности дела

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Ажар Абдил сообщила, что в настоящее время органом уголовного преследования проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.
- Ожидаются результаты ряда экспертиз. Подозреваемый по-прежнему содержится под стражей в СИЗО. Также хотелось бы отметить, что в социальных сетях распространяются сведения, которые затрагивают частную жизнь потерпевшей семьи, которые не соответствуют действительности. Полагаю, что это является попыткой некоторых заинтересованных лиц сформировать в обществе негативное мнение о потерпевших и оказать давление на следствие и предстоящую судебную тяжбу, - сказала Ажар Абдил.
Адвокат напомнила о том, что за распространение сведений, не соответствующих действительности, за клевету и оскорбление предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и уголовная.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
- Ожидаются результаты ряда экспертиз. Подозреваемый по-прежнему содержится под стражей в СИЗО. Также хотелось бы отметить, что в социальных сетях распространяются сведения, которые затрагивают частную жизнь потерпевшей семьи, которые не соответствуют действительности. Полагаю, что это является попыткой некоторых заинтересованных лиц сформировать в обществе негативное мнение о потерпевших и оказать давление на следствие и предстоящую судебную тяжбу, - сказала Ажар Абдил.
Адвокат напомнила о том, что за распространение сведений, не соответствующих действительности, за клевету и оскорбление предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и уголовная.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
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