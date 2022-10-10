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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

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Смерть срочника из Актау: суд вынес постановление о повторном расследовании дела

Военный суд Алматинского гарнизона 6 октября вынес постановление о повторном расследовании дела о гибели 18-летнего военнослужащего из Актау Алибека Калбая, скончавшегося 22 апреля в больнице поселка Гвардейский Жамбылской области. Ранее адвокат потерпевшей стороны Гулайым Шинтаева усомнилась в результатах досудебного расследования и подала ходатайство о проведении повторного. Такое же ходатайство было подано и стороной подсудимого. Об этом сообщает «Ак Жайык».

Фото из архива Lada.kz
Суд по делу погибшего срочника Алибека Калбая, который потерял сознание при построении в военном городке Гвардейский Жамбылской области и скончался в госпитале, не приходя в сознание, начался 23 августа, сообщает «Ак Жайык». С тех пор состоялось 17 заседаний. 

Айболату Аманжулова, 18-летнему солдату, призванному из Атырау, предъявляется обвинение по части 4 статьи 440 УК РК («Нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека»). Уже полгода находящийся в алматинском СИЗО, подсудимый считает его безосновательным.

Нынешний процесс являет собою нечастый случай, когда обе стороны считают, что судят не того.

- Мы считаем, что дело надо вернуть на повторное расследование, потому что не может быть, чтобы от 6-7 ударов у человека были раны в 18 местах и гематомы. Просим вас наказать тех, кто действительно виновен, и принять справедливое решение, - говорит адвокат стороны потерпевшего Гулайым Шинтаева.

Бабушка Алибека Калбая - Болсын Кулмагамбетова сообщила, что поддерживает мнение адвоката. 

Смерть срочника из Актау: суд вынес постановление о повторном расследовании дела


А вот сторона обвинения была с этой позицией не согласна.

– Мы считаем, что вина подсудимого полностью доказана, и нет оснований для повторного расследования, – заявил прокурор военной прокуратуры гарнизона Гвардейский Азамат Исраилов. Его поддержал и второй представитель обвинения, старший прокурор военной прокуратуры гарнизона Гвардейский Танат Куланбаев.

По мнению адвоката подсудимого, обвинение основывается только на показаниях солдата Курочкина, призванного из Петропавловска, что якобы между Аманжуловым и Калбаем произошла драка, тогда как все остальные сослуживцы, несмотря на давление военного следователя, это не подтвердили. 

Смерть срочника из Актау: суд вынес постановление о повторном расследовании дела


Сержан Пралиев, адвокат обвиняемого, считает, что Курочкин дал ложные показания под давлением и под обещание пристроить его на службу в военно-следственное управление гарнизона, что, по его данным, и было сделано. Кроме того, считает адвокат, военные следователи ограничили общение Курочкина с теми, у кого могут быть к нему вопросы.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья сказал, что постановляет поддержать поступившие ходатайства и направляет дело в военную прокуратуру, чтобы принять процессуальное решение для полного и объективного расследования. Прокуроры заявили, что будут обжаловать это постановление.

Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, начальник департамент воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев заявлял, что Алибеку стало плохо во время построения личного состава. Его пытались спасти, но он умер. Также, по словам генерал-майора, при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено.

Тем временем родственники говорили, что на теле солдата есть множество синяков.

На трагедию обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. Он поручил тщательно расследовать и установить истинные причины гибели срочника в Жамбылской области. Позднее стало известно, что сослуживца подозревают в смерти солдата из Мангистау.



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