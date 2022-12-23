Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Декабря
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.98 KZT
  • €1 = 497.15 KZT
  • 1 RUB = 6.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 817

Прыгнул на голову котёнка: живодёру из Актау грозит до года лишения свободы

Приговор по делу живодёра, прыгнувшего на голову котёнка в Актау, всё ещё не состоялся. Адвокат Джохар Утебеков сообщил, что живодёру грозит до года лишения свободы.

Кадр из видеоролика
Досудебное расследование в отношении жителя Актау, прыгнувшего на голову котёнка, всё ещё не окончено. Об этом сообщили в Актауском городском суде.

Адвокат Джохар Утебеков заявил, что в казахстанской судебной практике очень редко происходят случаи, когда прокуратура просит отменить приговор суда.

-Такие случаи происходят нечасто. Общественный резонанс, разумеется, повлиял. Без моего обращения прокуратура бы не подала апелляцию, - прокомментировал корреспонденту Lada.kz Джохар Утебеков.

Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.

Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.

Пострадавший котёнок скончался.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 12:48
А может так же и с ним поступить? Как раз прочувствует, как это... Что в этой голове было, когда он так сделал? Может он больной?
Хотя почему-может. Конечно, больной. Психически здоровому человеку навряд ли придет такое в голову
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
AHI (Посетители) Сегодня, 11:28
Вот это поворот
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика