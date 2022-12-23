Прыгнул на голову котёнка: живодёру из Актау грозит до года лишения свободы

Кадр из видеоролика
Досудебное расследование в отношении жителя Актау, прыгнувшего на голову котёнка, всё ещё не окончено. Об этом сообщили в Актауском городском суде.
Адвокат Джохар Утебеков заявил, что в казахстанской судебной практике очень редко происходят случаи, когда прокуратура просит отменить приговор суда.
-Такие случаи происходят нечасто. Общественный резонанс, разумеется, повлиял. Без моего обращения прокуратура бы не подала апелляцию, - прокомментировал корреспонденту Lada.kz Джохар Утебеков.
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.
Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.
Пострадавший котёнок скончался.
Адвокат Джохар Утебеков заявил, что в казахстанской судебной практике очень редко происходят случаи, когда прокуратура просит отменить приговор суда.
-Такие случаи происходят нечасто. Общественный резонанс, разумеется, повлиял. Без моего обращения прокуратура бы не подала апелляцию, - прокомментировал корреспонденту Lada.kz Джохар Утебеков.
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.
Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.
Пострадавший котёнок скончался.