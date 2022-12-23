К шести месяцам ограничения свободы приговорили прыгнувшего на голову котёнка живодёра из Актау

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В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актау, который 4 октября прыгнул на голову котёнка, в результате чего животное пострадало и впоследствии скончалось.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.
Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье публично, предусматривает штраф в размере до 1 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого О. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ограничение свободы — более мягкий вид наказания, чем лишение свободы. Человек отбывает срок дома. Ему нельзя выезжать за пределы города/района, либо можно делать это только в определённое время.
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.
Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.
Комментируя инцидент, адвокат ранее заявлял, что виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до года.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.
Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье публично, предусматривает штраф в размере до 1 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого О. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ограничение свободы — более мягкий вид наказания, чем лишение свободы. Человек отбывает срок дома. Ему нельзя выезжать за пределы города/района, либо можно делать это только в определённое время.
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.
Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.
Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.
Комментируя инцидент, адвокат ранее заявлял, что виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до года.