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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 461

К шести месяцам ограничения свободы приговорили прыгнувшего на голову котёнка живодёра из Актау

Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью и заключением ветеринарного врача. Сам виновник происшествия вину признал полностью. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Кадр видео
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актау, который 4 октября прыгнул на голову котёнка, в результате чего животное пострадало и впоследствии скончалось.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.

Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

- Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье публично, предусматривает штраф в размере до 1 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого О. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ограничение свободы — более мягкий вид наказания, чем лишение свободы. Человек отбывает срок дома. Ему нельзя выезжать за пределы города/района, либо можно делать это только в определённое время.

Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком.

Мужчина прыгнул на голову котёнка, после чего у животного начались судороги. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения.

Живодёра после обнародования видеоролика поместили в изолятор. В суде ему назначили 60 часов общественных работ. Джохар Утебеков отреагировал на эту новость и заявил, что люди должны лишаться свободы за жестокое обращение с животными.

Комментируя инцидент, адвокат ранее заявлял, что виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до года.



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Комментарии ( 3 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 21:12
Суд, а почему вы всячески избегаете лишения свободы? Нужно максимально наказывать извергов и живодеров! Только на стархе жесткости уроды подумают дважды в следущий раз.
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 21:09
Легко отделался
 
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  • Кинст
 mongoloid1971 (Посетители) Сегодня, 20:40
Конечно дома сидеть не бревна катать, легко отделался живодер. Интересно а за своих детей он тоже будет просить суд назначить преступнику 6 месяцев ограничения свободы?
 
 

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