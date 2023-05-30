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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:18

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Жители возмущены результатами экспертизы по факту взрыва в Жанаозене: назначено повторное исследование

В социальных сетях распространяется публикация о ложности результатов экспертизы по факту взрыва в многоквартирном жилом доме в Жанаозене. В ДЧС региона заявили, что распространяемые утверждения не соответствуют действительности. Назначена повторная взрыво-техническая экспертиза.

Фото из архива
Вчера, 29 мая, в социальных сетях люди стали распространять информацию о ложности результатов экспертизы по факту взрыва в многоквартирном жилом доме в Жанаозене.

- После 40 дней со дня момента происшествия эксперты вынесли ложный вердикт. Он гласит, что, возможно, жители второго подъезда не выключили одну газовую горелку. Из-за полного обрушения дома невозможно провести точное расследование. Причиной не могут быть повреждения труб в ходе ремонтных работ. Доказать, что это является ложью, могут жители того же самого 51-го дома. Требуем повторного расследования с привлечением международных экспертов, - говорится в публикации, распространяемой в социальных сетях.

В ДЧС региона заявили, что указанные утверждения не соответствуют действительности.

- В рамках расследования уголовного дела ранее назначена комплексная взрыво-техническая экспертиза, по результатам которой представители потерпевшей стороны выразили свое несогласие. В этой связи принято решение о назначении повторной экспертизы с учетом доводов представителей потерпевшей стороны. При этом сообщаем, что проводимая взрыво-техническая экспертиза состоит из нескольких этапов исследования, в том числе с комплексом различных лабораторных, научно-технических исследований, - рассказали в ДЧС области.

Иная информация, как заявили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК разглашению не подлежит.

- Одновременно сообщаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Убедительно просим граждан пользоваться информацией только из официальных источников, - отметили спасатели региона.

Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.

По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.

Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.

На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.



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