Жители возмущены результатами экспертизы по факту взрыва в Жанаозене: назначено повторное исследование

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Вчера, 29 мая, в социальных сетях люди стали распространять информацию о ложности результатов экспертизы по факту взрыва в многоквартирном жилом доме в Жанаозене.
- После 40 дней со дня момента происшествия эксперты вынесли ложный вердикт. Он гласит, что, возможно, жители второго подъезда не выключили одну газовую горелку. Из-за полного обрушения дома невозможно провести точное расследование. Причиной не могут быть повреждения труб в ходе ремонтных работ. Доказать, что это является ложью, могут жители того же самого 51-го дома. Требуем повторного расследования с привлечением международных экспертов, - говорится в публикации, распространяемой в социальных сетях.
В ДЧС региона заявили, что указанные утверждения не соответствуют действительности.
- В рамках расследования уголовного дела ранее назначена комплексная взрыво-техническая экспертиза, по результатам которой представители потерпевшей стороны выразили свое несогласие. В этой связи принято решение о назначении повторной экспертизы с учетом доводов представителей потерпевшей стороны. При этом сообщаем, что проводимая взрыво-техническая экспертиза состоит из нескольких этапов исследования, в том числе с комплексом различных лабораторных, научно-технических исследований, - рассказали в ДЧС области.
Иная информация, как заявили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК разглашению не подлежит.
- Одновременно сообщаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Убедительно просим граждан пользоваться информацией только из официальных источников, - отметили спасатели региона.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.
- После 40 дней со дня момента происшествия эксперты вынесли ложный вердикт. Он гласит, что, возможно, жители второго подъезда не выключили одну газовую горелку. Из-за полного обрушения дома невозможно провести точное расследование. Причиной не могут быть повреждения труб в ходе ремонтных работ. Доказать, что это является ложью, могут жители того же самого 51-го дома. Требуем повторного расследования с привлечением международных экспертов, - говорится в публикации, распространяемой в социальных сетях.
В ДЧС региона заявили, что указанные утверждения не соответствуют действительности.
- В рамках расследования уголовного дела ранее назначена комплексная взрыво-техническая экспертиза, по результатам которой представители потерпевшей стороны выразили свое несогласие. В этой связи принято решение о назначении повторной экспертизы с учетом доводов представителей потерпевшей стороны. При этом сообщаем, что проводимая взрыво-техническая экспертиза состоит из нескольких этапов исследования, в том числе с комплексом различных лабораторных, научно-технических исследований, - рассказали в ДЧС области.
Иная информация, как заявили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК разглашению не подлежит.
- Одновременно сообщаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК. Убедительно просим граждан пользоваться информацией только из официальных источников, - отметили спасатели региона.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.
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