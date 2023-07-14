Подозреваемому в убийстве 21-летней спортсменки Валерии Шальновой продлили срок ареста на два месяца

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Парню 21-летней Валерии Шальновой, которого подозревают в её убийстве, продлили срок ареста на два месяца. Соответствующее постановление приняли в Специализированном следственном суде города Актау.
Информацию об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.
Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
Для выяснения обстоятельств загадочной гибели Валерии Шальновой подключился независимый судмедэксперт из Актобе.
Информацию об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.
Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
Для выяснения обстоятельств загадочной гибели Валерии Шальновой подключился независимый судмедэксперт из Актобе.