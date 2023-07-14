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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 493

Подозреваемому в убийстве 21-летней спортсменки Валерии Шальновой продлили срок ареста на два месяца

Эксперты подтвердили, что смерть 21-летней спортсменки в Актау наступила в результате убийства. Следственный суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Иллюстративное фото
Парню 21-летней Валерии Шальновой, которого подозревают в её убийстве, продлили срок ареста на два месяца. Соответствующее постановление приняли в Специализированном следственном суде города Актау.

Информацию об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».

В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.

Для выяснения обстоятельств загадочной гибели Валерии Шальновой подключился независимый судмедэксперт из Актобе.



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Комментарии ( 2 )

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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:24
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области теперь по логике должны признать свою некомпетентность и объявить набор грамотных специалистов!?
 
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  • Tor1m
  • Космос
  • kolu411
  • Белое ☀️
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:20
Экспертов которые ранее говорили об обратном надо гнать в шею и под суд. Это же сокрытие преступления или не компетентность.
 
 

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