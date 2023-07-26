Выпал из окна пятого этажа в Актау: матери погибшего трёхлетнего ребёнка окажут психологическую помощь

Фото из архива
В ведомстве сообщили, что в прошлый четверг, 20 июля, комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение в отношение матери, у которой погиб трёхлетний ребёнок, выпав из окна.
- На встречу женщина пришла в нормальном виде, никакой помощи не просила. Видно, что она в подавленном состоянии от горя. Принято решение об оказании психологической помощи. Также она будет стоять на контроле у участкового инспектора полиции 6 микрорайона, - сообщили в городском отделе опеки и попечительства.
Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал трёхлетний ребёнок. Медики рассказали, что ребёнок не может самостоятельно дышать. Он подключен к ИВЛ. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Позже стало известно, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья. После происшествия полиция составила в отношении неё протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания).
Трёхлетний ребёнок, выпавший из окна пятого этажа в Актау 10 июня, умер в больнице, несмотря на все усилия врачей.
- На встречу женщина пришла в нормальном виде, никакой помощи не просила. Видно, что она в подавленном состоянии от горя. Принято решение об оказании психологической помощи. Также она будет стоять на контроле у участкового инспектора полиции 6 микрорайона, - сообщили в городском отделе опеки и попечительства.
Напомним, 10 июня из окна пятого этажа 24 дома в 6 микрорайоне выпал трёхлетний ребёнок. Медики рассказали, что ребёнок не может самостоятельно дышать. Он подключен к ИВЛ. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Позже стало известно, что мать ребёнка состоит на учёте в полиции, как неблагополучная семья. После происшествия полиция составила в отношении неё протокол по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания).
Трёхлетний ребёнок, выпавший из окна пятого этажа в Актау 10 июня, умер в больнице, несмотря на все усилия врачей.
Оставьте свой комментарий первым.