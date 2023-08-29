Смерть жителя Актау в результате падения мебели: полиция переквалифицировала уголовное дело

11-41, дом, где произошел несчастный случай
Спустя восемь месяцев полиция так и не выяснила, из какого окна выпала мебель. Ранее происшествие было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 114 Уголовного кодекса РК (Неосторожное причинение вреда здоровью).
- Дело расследуется по статье 104 Уголовного кодекса РК «Причинение смерти по неосторожности». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили в полицейском ведомстве.
Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.
В больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летнего мужчину парализовало.
Для проведения операции в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Медики из Национального центра нейрохирургии прооперировали пациента. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое.
В минувшие выходные стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в Мангистауской областной больнице.
- Дело расследуется по статье 104 Уголовного кодекса РК «Причинение смерти по неосторожности». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили в полицейском ведомстве.
Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.
В больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летнего мужчину парализовало.
Для проведения операции в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Медики из Национального центра нейрохирургии прооперировали пациента. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое.
В минувшие выходные стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в Мангистауской областной больнице.
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