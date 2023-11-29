Житель Актау выбрасывал из окна мебель – на него составили протокол

- Акимат Актау и городское управление полиции просят жителей не совершать противоправных действий, как на видео, - говорится в сообщении городской администрации.

Жителя дома №66 в 4 микрорайоне засняли на видео, пока он выбрасывал из окна своей квартиры мебель. Мужчина на видео заверяет, что уберет все, что выбросил.Сотрудники управления полиции города установили личность мужчины и привлекли его к ответственности. На него составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.В больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летнего мужчину парализовало Для проведения операции в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Медики из Национального центра нейрохирургии прооперировали пациента. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое.Стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в Мангистауской областной больнице.