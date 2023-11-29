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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 497

Житель Актау выбрасывал из окна мебель – на него составили протокол

Сотрудники полиции уже привлекли к ответственности мужчину, выбрасывавшего мебель из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщили в акимате Актау.

Коллаж из кадров видео
Жителя дома №66 в 4 микрорайоне засняли на видео, пока он выбрасывал из окна своей квартиры мебель. Мужчина на видео заверяет, что уберет все, что выбросил.

Сотрудники управления полиции города установили личность мужчины и привлекли его к ответственности. На него составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

- Акимат Актау и городское управление полиции просят жителей не совершать противоправных действий, как на видео, - говорится в сообщении городской администрации.




Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.

В больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летнего мужчину парализовало.

Для проведения операции в конце января в Актау прибыли врачи из Астаны. Медики из Национального центра нейрохирургии прооперировали пациента. Они рассказали, что позвоночник мужчины был полностью заменён имплантатом. Состояние после операции врачи оценивали как стабильно тяжёлое.

Стало известно, что 39-летний пострадавший скончался в Мангистауской областной больнице.



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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 17:29
Автор видео молодец, не прошёл равнодушно мимо, правильная гражданская позиция! Дикие, идиотские поступки некоторых граждан могут привести к непоправимым последствиям, а безнаказанность таких выходок оборачивается горем и бедой для людей.
Жаль, что штраф такой маленький, долбанутых может не вразумить.
 
 

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