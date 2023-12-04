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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:52

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Обрушение этажа в строящемся доме Актау: застройщика привлекли к административной ответственности

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что по итогам внеплановой проверки выявлен ряд правонарушении. В отношении застройщика приняты меры административного взыскания по статьям 314, 315, 316 и 321 КоАП РК.

Фото из архива
В ГАСК Мангистауской области рассказали, что в числе правонарушений, выявленных в ходе проверки, - отклонение от проекта, нарушение целостности сборных плит, монтаж бракованных плит, отсутствие технического и авторского надзора.

- В отношении застройщика ТОО «Caspian Mega Construction» приняты меры административного взыскания в соответствии со статьями 314, 315, 316 и 321 КоАП РК. Также выдано предписание о приостановке строительно-монтажных работ и проведений технического обследования. Наряду с этим, заключен договор с испытательной лабораторией АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» на испытание ЖБ изделий и арматур плит перекрытий на разрыв. Заключение по испытаниям предоставленных строительных материалов не выдано, - сообщили в ведомстве.


Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.

В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются: архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что будет назначена проверка, в ходе которой они установят причины обрушения плиты перекрытия внутри возводящегося здания в 29А микрорайоне.



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