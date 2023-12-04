Обрушение этажа в строящемся доме Актау: застройщика привлекли к административной ответственности

- В отношении застройщика ТОО «Caspian Mega Construction» приняты меры административного взыскания в соответствии со статьями 314, 315, 316 и 321 КоАП РК. Также выдано предписание о приостановке строительно-монтажных работ и проведений технического обследования. Наряду с этим, заключен договор с испытательной лабораторией АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» на испытание ЖБ изделий и арматур плит перекрытий на разрыв. Заключение по испытаниям предоставленных строительных материалов не выдано, - сообщили в ведомстве.

В ГАСК Мангистауской области рассказали, что в числе правонарушений, выявленных в ходе проверки, - отклонение от проекта, нарушение целостности сборных плит, монтаж бракованных плит, отсутствие технического и авторского надзора.Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили , что у этого объекта строительства имеются: архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили , что будет назначена проверка, в ходе которой они установят причины обрушения плиты перекрытия внутри возводящегося здания в 29А микрорайоне.