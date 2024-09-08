Школьники отравились в Бесшокы: на нехватку «скорых» жалуются жители

В Сети распространяется информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди отмечают дефицит спецтранспорта.

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Житель села Бесшокы снял видео, на котором говорит о нехватке карет скорой помощи для госпитализации школьников, отравившихся в столовой. Спецтранспорт, отмечает сельчанин, транспортирует только одного пациента.

Я позвонил в 102, чтобы отправили сопровождающих, так как гражданские машины готовы помочь и доставить детей в больницы. Если кто свободен, подключайтесь, - обращается житель села Бесшокы.

В социальных сетях, тем временем, сообщают, что число отравленных детей достигло 92.

Последние данные корреспондент Lada.kz ожидает от управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.