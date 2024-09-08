Количество отравившихся школьников в селе Бесшокы превышает 140 человек

В селе Бесшокы количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек. Врачи полностью контролируют состояние учеников, передает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы

За медицинской помощью обратился 141 ребенок. В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей – в больнице.

Имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств, заверили в облздраве.

По региону бригады скорой помощи в полном составе оказывают услуги населению.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди отмечают дефицит спецтранспорта.