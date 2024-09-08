ЧС с детьми в Мангистау: глава минздрава сделала официальное заявление

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.

Фото с сайта golos-naroda.kz

Как сообщила глава минздрава в Facebook, на место направлены 10 основных и две дополнительных бригад областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, а также пять бригад IV категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы.

Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи областного центра психического здоровья.

Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле министерства здравоохранения.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта.

По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.