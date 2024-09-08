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08.09.2024, 14:52

Число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300

Происшествия 0 3 010 Сергей Кораблев

В областной администрации предоставили данные по количеству отравившихся учеников на текущий момент.

Школьная столовая. Фото с сайта sh12-leninskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru
Школьная столовая. Фото с сайта sh12-leninskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru

В настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

На вопрос, что именно употребляли учащиеся 1-4 классов в столовой, чиновники говорят, что устаналиваются все причины и обстоятельства.

При этом стоит отметить, что обычно меню в школах расписывают ежедневно. Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу. Результаты исследований, по предоставленным данным, будут готовы через три-пять дней.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. 

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта.

По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Как кормят в школах всем известно. Но на момент проверки - всё будет суперски. В меню будут трюфеля и фуагра под соусом кальвадос. Как только всё закончится - всё вернётся на круги своя - суп "Трататуй", по краям капуста по середине ...пусто
09.09.2024, 04:44
Банкир
Банкир
Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу - ЭТО КАК???
08.09.2024, 18:36
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