Число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300

В областной администрации предоставили данные по количеству отравившихся учеников на текущий момент.

Школьная столовая. Фото с сайта sh12-leninskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru

В настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

На вопрос, что именно употребляли учащиеся 1-4 классов в столовой, чиновники говорят, что устаналиваются все причины и обстоятельства.

При этом стоит отметить, что обычно меню в школах расписывают ежедневно. Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу. Результаты исследований, по предоставленным данным, будут готовы через три-пять дней.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта.

По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова.