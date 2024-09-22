Огромный столб дыма заметили близ Актау: что горело?

Огонь полыхал на открытой территории за кафе «Аю» у села Баянды. Подробности сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото со страницы aqtau_live

По информации пожарных, около автодороги Баянды – Бесшокы (бывшее село Мангистау-5 – прим.автора) произошло горение автомобильных покрышек. Вызов в пожарную часть поступил 21 сентября, в 17:24 часов.

На месте работали шесть огнеборцев. Пожар ликвидирован.

Напомним, ночью 20 сентября текущего года загорелся мусорный полигон в 7-ми километрах от села Шетпе.

Уже 17 августа пожар произошел на мусорном полигоне в 2,5 километрах от села Баянды.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар. Депутат из Актау также заявил, что полигон за 870 миллионов тенге будет тлеть вечно.

Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео ночной город, окутанный дымом из-за горения мусора.