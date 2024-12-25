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25.12.2024, 15:39

Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

Происшествия 0 6 328 Алия Шарипова

Дядя одного из пассажиров рухнувшего в Актау самолета Икбал Байрамов узнал своего племянника живым на видео с места авиакатастрофы, распространившемся в социальных сетях, передает РИА Новости.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Икбала Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету.

Мне только что фотку отправили, видео отправили – он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично, - заявил собеседник агентства, уточнив, что его племянник ходит на видео на месте авиакатастрофы, он одет в черный костюм.

Икбал Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять.

Куда ехать, куда обратиться - не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю, - сказал он.

Напомним, летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

По данным облздрава, на месте происшествия обнаружили четыре трупа. Госпитализировали 29 человек, среди которых двое – дети. Списки пациентов по ссылке.

Кроме того, у морга в 1 микрорайоне установили две палатки, в которые поместят трупы погибших пассажиров.

Телефоны горячих линий по ссылке.

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