Брат погибшей Алины рассказал lada.kz о нюансах судебного процесса в Актау

Бауыржан Жолжан, брат Алины, ставшей жертвой похитивших ее мужчин, в интервью корреспонденту lada.kz раскрыл подробности судебного процесса и объяснил, почему уверен в том, что пожизненного лишения свободы заслуживают все пятеро фигурантов дела. По его словам, экспертиза показала, что сестра в момент изнасилования была невинной, при этом на ее теле были найдены биоматерилы всех пяти подозреваемых.

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После случившейся трагедии семья Бауыржана не планировала предавать это дело огласке. Говорят, что то, как работали следствие и прокуратура, вызывало у них уважение. Стражами правопорядка были собраны максимально возможные доказательства, все экспертизы подтверждали причастность подсудимых к трагедии, сам суд должен был проходить в открытом режиме. Брат говорит, что был уверен в том, что зло обязательно будет наказано.

«Медицинские экспертизы с их биоматериалами, съемки с камер наблюдения, фиксация намеренного уничтожения улик, показания четверых против одного. К процессу подошли с очень хорошо подготовленной обвинительной базой. Сомнений в их вине не было, однако почти сразу что-то пошло не так. За несколько часов до заседания нам заявили, что суд будет закрытым. С нашей стороны разрешили зайти лишь мне, и то, потому что я свидетель, зато от них были 7 адвокатов на 5 человек, жены, родственники. Уже с самого начала процесса я понимал, что это не то, как я себе представлял. Они все массово стали отказываться от предыдущих показаний. Говорить о давлении, о том, что не знали что подписывают. Заявлять, что в это время находились с семьей и не участвовали в похищении», - говорит брат Алины.

Непонятен семье погибшей и тот факт, почему судья решил, что статья «Доведения до самоубийства» была не доказана.

«Он сказал, что прошло три дня, и невозможно наверняка сказать, что именно данное происшествие стало причиной. Серьезно? А тот факт, что моя сестренка сбросилась с 9 этажа через 3 минуты после признания о том, что ее изнасиловали, не является доказательством? Тот факт, что она, увидев фотографию одного из подозреваемых, стала дрожать, как осиновый лист, и впала в истерику - не считается? В суде приводили ее голосовые сообщения, где слышно, как она боится их. Были экспертизы, свидетели, которые рассказывали о том, какая она была до этой ситуации. Моя сестра - верующая девушка, она читала намаз, хранила себя для мужа, была честной, открытой, не конфликтной. То, что с ней сделали эти люди, сломало ее психику. Как суд мог предположить, что они тут непричастны», - говорит брат погибшей.

Брат Алины рассказывает, что поначалу сестра по настоянию подруги рассказала ему лишь о похищении, избиении и том, что на нее оформили кредит.

«Через три дня после произошедшего мне позвонила подруга моей сестры Асель и сказала: «Алина у меня, мы дома, нам нужно тебе кое-что рассказать, можешь приехать?» Когда я приехал к ней домой, там сидели Асель и моя сестра. Я увидел, в каком она состоянии. Она была в футболке, и все стало видно: гематомы на теле, синяк под глазом. Тогда она сказала, что ее избили. Преступники угрожали ей, сказав, что если она кому-то расскажет, они ее найдут. Она была сильно напугана, морально подавлена. Подруга с ней разговаривала, и за три дня смогла узнать правду. Подруга еле убедила ее хотя бы брату рассказать, она вообще думала это скрывать. Я старался успокоить, объяснял, что ей нечего бояться. И начал узнавать подробности. Она почти ничего не помнила, кроме того, что когда они отвезли и заперли ее на газовой заправке, она успела увидеть через окно надпись «Бектранс» и железнодорожные пути. В городе есть два объекта с названием «Бектранс», но железная дорога проходит только у одного из них. Тогда я сел в машину, объехал эти места, сделал фотографии и показал их Алине. Она сразу узнала одно из мест, сказав: «Да, это оно». Там же мы нашли ту самую газовую заправку, где, как оказалось, работает один из обвиняемых, — Аманкос Еркебулан. Так как город маленький, я нашел его фотографию в интернете, отправил Алине по WhatsApp и попросил хорошо посмотреть: «Это он был той ночью? Ты узнаешь его?» Когда она увидела фотографию, она начала дрожать, видимо, вспомнила все произошедшее. Она сказала, что это он запугивал и избивал ее. Позже Алина призналась подруге, что она очень боится. Мы нашли Аманкоса Еркебулана, определили заправку возле «Бектранса» и начали строить план, чтобы выяснить, кто еще причастен. Сначала мы думали, что ее просто запугали и оформили кредит на ее имя, но потом, когда я спросил: «Почему ты так боишься? Скажи правду, ведь никто не посмеет тебя тронуть, мы рядом», — она написала что ее тогда изнасиловали. Вскоре после этого подруга Асель позвонила и сообщила, что Алина выбросилась с верхнего этажа», - рассказал Бауыржан.

Не верит брат Алины и в историю о том, что лишь один человек причастен к изнасилованию. Считает, что все 5 человек должны были идти по одинаковым статьям, поскольку медицинской экспертизой на теле погибшей были найдены биоматериалы всех пяти подозреваемых.

«Я считаю, что они все виноваты в равной степени и должны быть изолированы от общества навсегда. Это не первая судимость у большинства из них. Неизвестно, сколько аналогичных случаев просто не дошло до суда или даже до органов следствия. Нельзя такое оставлять безнаказанным», - говорит брат погибшей.

Напомним, в мае прошлого года молодая женщина упала с высотного дома в 19 микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это «доведением до самоубийства».

В январе этого года фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.

Также брат погибшей Алины Жолжан передал редакции Lada.kz кадры похищения его сестры, запечатленные на уличную камеру видеонаблюдения. Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления, сообщила глава фонда.

Автор: Ирина Логвинова

Подробнее в видеоинтервью:

Перевод: Багила Жарланова