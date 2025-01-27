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27.01.2025, 11:09

Дело Алины Сериковой: один из осужденных отказался от адвоката в Актау

Происшествия 0 4 107 Алия Шарипова

Сегодня, 27 января, в здании Мангистауского областного суда во второй раз не состоялось рассмотрение апелляционного ходатайства региональной прокуратуры на приговор в отношении пятерых мужчин, из-за жестоких действий которых оборвалась жизнь спортсменки Алины Сериковой. Причина – один из осужденных отказался от своего адвоката.

Использованные в материале фото – автора
Использованные в материале фото – автора

Рассмотрение апелляции сегодня, 27 января, снова проходило в закрытом режиме, без участия представителей СМИ.

Как и в прошлый раз, поддержать брата погибшей Бауыржана Жолжана пришла семья, близкие и друзья.

Близкие потерпевшей стороны в ожидании итогов разбирательств по делу Алины Сериковой

Спустя некоторое время из зала суда вышел сам Бауыржан Жолжан, сообщив, что заседание перенесли – на четверг, 30 января. К такому решению участники разбирательств пришли после того, как один из осужденных отказался от своего адвоката. Ему необходимо предоставить нового защитника.

Бауыржан Жолжан в здании суда (справа)

Слова потерпевшего вызвали негодование среди тех, кто ожидал, что в деле, наконец, поставят точку. Мама погибшей, находясь в здании суда, все время плакала.

Услышав слова сына, она не смогла сдержать эмоций. Женщина взывала к скорейшему правосудию.

Такие же чувства испытали и близкие семьи.

Напомним, в мае 2024 года в Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне.

На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан в свою очередь рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Неге сол жерде соларды зарлап турган калыкка берып жыбермейды, не ысте се сонын ыстесын деп
27.01.2025, 07:51
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