Изнасилование спортсменки в Актау: стало известно, когда вынесут решение по делу

Сегодня, 30 января, в Мангистауском областном суде в третий раз рассматривалась апелляция по делу Алины Сериковой. Стало известно, когда в разбирательствах будет поставлена точка. Корреспондент Lada.kz побывал на месте событий.

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Резонансное дело Алины Сериковой сегодня, 30 января, собрало в здании суда большое количество людей.

Поддержать семью погибшей девушки пришли родные, друзья и люди, которых трагедия не оставила равнодушными. Некоторым пришлось ожидать результатов апелляции на улице из-за нехватки пространства в суде.

На заседании присутствовали адвокаты обеих сторон.

Собравшиеся находились в ожидании более двух часов. Спустя это время брат Алины Сериковой – Бауыржан Жолжан сообщил, что окончательный вердикт подсудимым будет вынесен завтра, 31 января. При этом ему не разъяснили, почему решение не вынесено сегодня, 30 января.

Стоит отметить, что в здании суда матери Алины Сериковой стало плохо, ей потребовалась помощь медиков. Продолжительное время на месте дежурила карета скорой помощи.

Кроме того, сегодня у мамы Алины и Бауыржана день рождения. Перед началом заседания семья посетила могилу погибшей.

Напомним, в мае 2024 года в Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне.

На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан, в свою очередь, рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых. Ее перенесли на 27 января – в этот день фигурант по делу отказался от своего адвоката.

Уже 28 января суд сделал заявление о том, почему, кроме Бауыржана Жолжана, на заседание не пускают других ближайших родственников потерпевшей стороны.

Также редакция узнала, что адвокат одного из подсудимых подал заявление на Бауыржана Жолжана.