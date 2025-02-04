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04.02.2025, 11:07

Смерть Алины Сериковой в Актау: что станет с насильно оформленным на нее кредитом

Происшествия 0 4 648 Алия Шарипова

Бауыржан Жолжан, брат погибшей Алины Сериковой, рассказал, что станет с кредитом, который пятеро насильников принудительно оформили на девушку.

Фото: кадр из видео Lada.kz
Фото: кадр из видео Lada.kz

Бауыржан Жолжан рассказал о некоторых нюансах насильно оформленного на Алину Серикову кредита.

После случившегося с моей сестрой в мае 2024 года я сразу закрыл ее счет. В свою очередь семьи осужденных должны закрыть кредит. Пока никакая пеня не будет добавляться. Как вернут (семьи осужденных – прим. авт.), я сразу же открою счет сестры и закрою кредит, - пояснил он.

Также ранее стало известно, что адвокат одного из фигурантов дела подал заявление на Бауыржана Жолжана. По словам правозащитника, на заседаниях он регулярно подвергался буллингу, а также получил ряд угроз.

Бауыржан Жолжан подал встречное заявление. Как сегодня, 4 февраля, он сообщил корреспонденту Lada.kz, пока каких-либо подвижек по данному инциденту еще не произошло.

На этой неделе сказали, что назначат дату разбирательств, - коротко прокомментировал он.

Напомним, в мае 2024 года в Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне.

На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан. Кроме того, злоумышленники насильно оформили на нее кредит в два миллиона тенге, который затем обналичили.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан, в свою очередь, рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых. Ее перенесли на 27 января – в этот день фигурант по делу отказался от своего адвоката.

Уже 28 января суд сделал заявление о том, почему, кроме Бауыржана Жолжана, на заседание не пускают других ближайших родственников потерпевшей стороны.

Апелляцию рассмотрели на третий раз: 30 января. Ее итоги озвучили 31 января. Так, к пожизненному сроку лишения свободы приговорили главного фигуранта уголовного дела – Нургельды Сейткалиева. Еще одному подсудимому Еркебулану Аманкосу дали 16 лет, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас получили по 13 лет заключения.

Также осужденные должны будут выплатить семье погибшей девушки более 19 миллионов тенге в качестве материальной компенсации и 30 миллионов тенге за моральный ущерб. 

В этот же день вынесенное решение прокомментировали в региональной прокуратуре, а в Мангистауском областной суде перечислили статьи, по которым осудили насильников.

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