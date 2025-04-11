В 4 микрорайоне Актау произошёл пожар в жилом доме

Пострадавших при пожаре нет. Сгорели вещи, предметы домашнего обихода и натяжной потолок. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Пожар произошел сегодня, 11 апреля, примерно в 15:16 в одной из квартир 6 дома в 4 микрорайоне.

В квартире на 5 этаже произошло горение одежды, предметов домашнего обихода и натяжного потолка. Площадь горения составила 15 кв. м. Пострадавших нет. Квартира полностью закопчена. Пожар ликвидирован, — сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что причина пожара выясняется дежурным дознавателем.

Напомним, 30 марта, примерно в 11:40 часов, произошёл пожар в одном из частных домов в микрорайоне Шыгыс-2.

Ранее в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. Кроме того, ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.