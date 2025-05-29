ДТП в Актау: подростки до сих пор в больнице

Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы рассказали о текущем состоянии двух школьников, пострадавших в результате ДТП на пешеходном переходе, сообщает Lada.kz .

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По данным врачей, состояние пострадавшего 2013 года рождения остаётся тяжёлым, но стабильным.

Гемодинамика в норме. Сознание сопорозное. Врачи готовят ребенка к трахеостомии, - рассказали медики.

Состояние второго пострадавшего 2014 года рождения стабилизировалось, он проходит лечение в травматологическом отделении.

Для справки: Трахеостомия - это операция, во время которой в трахее (дыхательное горло) создается хирургическое отверстие для обеспечения дыхания. Это делается, когда естественный путь дыхания нарушен.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в больницу.

Позже сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы. Состояние одного из пострадавших школьников оценивается как крайне тяжелое.

После ДТП в районе пешеходного перехода установили искусственную неровность.