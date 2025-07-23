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23.07.2025, 09:11

«Лоб в лоб»: смертельная авария с участием водителя из Актау в Дагестане унесла четыре жизни

Происшествия 0 5 444 Наталья Вронская

Трагедия с участием гражданки Казахстана произошла утром 22 июля в Тарумовском районе Дагестана, на 247-м километре федеральной трассы «Кавказ». Как сообщили в МВД по Республике Дагестан, около 08:00 часов утра автомобиль «Chery Tiggo 8 Pro», за рулём которого находилась 39-летняя жительница Актау, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Lada Largus», передает Lada.kz.

фото МВД Республики Дагестан
фото МВД Республики Дагестан

По предварительной информации, в результате лобового столкновения на месте погибли оба водителя, а также двое маленьких пассажиров «Ларгуса» — дети четырёх и шести лет.

Ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Среди них — женщина 33 лет и дети восьми и четырёх лет, также находившиеся в «Ларгусе». Кроме того, пострадал 15-летний пассажир автомобиля «Чери». Все пострадавшие были оперативно доставлены в Кочубейскую медико-санитарную часть, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным регионального МВД, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое. Планируется их эвакуация санитарной авиацией в столицу Дагестана — Махачкалу.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Правоохранители и следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

На трагедию уже отреагировал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В своём официальном заявлении он выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших:

«Страшное ДТП в Тарумовском районе — лобовое столкновение из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. Пострадали жители Казахстана и Удмуртии, среди них — маленькие дети. Четверо погибли на месте… Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения планируется их транспортировка в Махачкалу. Семьям погибших окажут психологическую поддержку. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы приложим все усилия, чтобы поддержать вас и помочь пережить эту тяжёлую утрату. Ситуация находится на моём личном контроле», - сказал Сергей Меликов.

Напомним, трагедией закончился выезд на встречную полосу движения на трассе близ Жетыбая, около 17:30 часов 17 июля. Водитель скончался на месте. 

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