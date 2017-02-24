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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 1176

Аудиозапись с криком ребенка прокомментировал правозащитник Александр Муха

На аудиозаписи, предоставленной жителями одного из домов в Актау, кричит не ребенок, а его мать. Так считает Александр Муха, руководитель общественного объединения «Мейерим» и центра помощи несовершеннолетним жертвам и свидетелям преступлений.

Александр Муха. Фото Гульмиры Садыровой из архива Lada.kz
По версии авторов записи, четырехлетний мальчик кричал, потому что его избивает мать. На аудиозаписи слышны крики: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста... Мне больно...». Александр Муха вместе с психологом прослушали аудио и пришли к выводу, что на записи голос кричащей матери, а не ребенка.

- Впервые эта женщина с сыном пришла в центр «Мейерим» больше месяца назад. Тогда ее направил суд, в это время шел процесс по лишению родительских прав отца мальчика. У нас было много времени, чтобы узнать эту семью. Мы слышали, на каких высоких нотах разговаривает мать при игре с ребенком. Поэтому, прослушав запись, я и психолог центра пришли к выводу, что на аудио записан голос именно кричащей матери, а не ее сына, - рассказал Александр Муха.

Правозащитник уверен, что женщина не поднимала руку на мальчика. Об этом, по мнению Александра Мухи, свидетельствует доверительное отношение ребенка к матери.

- Когда родители избивают малолетних детей, у ребенка вырабатываются определенные рефлексы. Когда взрослый, который причинял боль, протягивает руку, дети рефлекторно шарахаются или съеживаются. Мы наблюдали за семьей и поведением мальчика более трех часов. В данном случае ребенок вел себя с мамой очень раскованно, постоянно подставлял ей голову, чтобы она его погладила, обнимал ее, с удовольствием принимал участие в играх с ней. Из чего мы пришли к выводу, что мальчика не избивают, - рассказал Александр Муха.

Месяц назад с мальчиком работал психолог центра «Мейерим». Специалист, по словам Александра Мухи, пришел к выводу, что у мальчика наблюдается не ярко выраженные признаки аутизма.

- В совокупности с сопутствующими неврологическими заболеваниями ребенок может кричать без видимых на то причин. Он круглосуточно нуждается в обществе мамы и совершенно не самостоятелен. Мальчик окружен гиперопекой со стороны матери. Тогда комиссия пришла к выводу, что ребенок социально запущен, то есть не умеет налаживать и строить социальные контакты с детьми и взрослыми, - считает правозащитник.

И мать, и ребенок, по словам Александра Мухи, по рекомендации специалистов систематически посещали психолога и социального работника центра «Мейерим».

Напомним, аудиозапись, на которых слышны крики: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста... Мне больно...», 10 февраля прислали соседи женщины.

В ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении матери ведется досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).

Ребенка определили в Центр реабилитации для несовершеннолетних до завершения следственных мероприятий.

В настоящее время из неофициальных источников известно, что мальчика вернули матери, так как он не может находиться вдали от нее.

Комментариев от правоохранительных органов о том, как продвигается расследование, пока нет.



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Комментарии ( 9 )

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бася (Посетители) Сегодня, 17:11
если ребёнок больной,он тем более от матери ни на шаг не отойдёт,даже если убивать будет.. нужен контроль особый за этой семьёй..
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:07
Все это ерунда полная.Во первых ребёнок чётко чувствует, когда его могут избить,когда нет.При посторонних точно не по бьёт,можно расслабиться. И по настроению матери понятно ему,что бить не будет.
Во вторых,кроме матери у него никого нет и понятно,что он может любить только её. Когда она ласково с ним она его любит.А бьёт когда он это воспринимает как стихию,которая пройдёт.
Похоже,ваши психологи не были регулярно биты.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: НЕТ
Из соседей делают идиотов?


не только, но из нас тоже, как можно перепутать голос женщины и пацана?

Цитата: Тина
ребенок, которого бьют и издеваются , не будет рваться к таким родителям.Краснов,


для ребёнка мать - это весь мир, какой бы плохой или ужасной она не была, не более, как тут написано, он болен психически...
 
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  • manwyk
 trump (Посетители) Сегодня, 15:50
Если это крики мамаши, то возникает вопрос- кто её избивает? Папаша или сын?
 
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  • Apmaxa
  • manwyk
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 15:48
Чет странновато все как то. Неужели голос 4-ех летнего ребенка не отличается ни чем от голоса взрослой женщины? Как можно перепутать ? Из соседей делают идиотов? bazar
 
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  • serega111777
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: Краснов
свидетельские показания соседей как:

Цитата: Краснов
Это все с потолка взято??? Как-то не срастается, господин правозащитник...


Пройдясь по соседям,можно и о себе узнать чего интересного,соседи ж они всегда все и про всех знают, свечки держат ведь.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Крадун
  • Taimur
  • manwyk
 trump (Посетители) Сегодня, 15:41
Что-то мутно как-то всё.. look
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 15:41
В настоящее время из неофициальных источников известно, что мальчика вернули матери, так как он не может находиться вдали от нее.


ребенок, которого бьют и издеваются , не будет рваться к таким родителям.Краснов,

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 15:32
То есть, получается такие свидетельские показания соседей как:
Иногда слышно, как ребенка об стену швыряют.

С мужем она не живет. Мы его давно тут не видели. Но иногда она ругается с ним по телефону и орет: «Если ты не принесешь деньги, я зарежу ребенка» или «... выкину его из окна»

Сосед Ильяс утверждает, что несколько раз становился свидетелем избиения ребенка в подъезде.

Много раз она предлагала ребенка разным людям с формулировкой «отдам в хорошие руки», как будто это котенок какой-то. Говорила, что он ей надоел, и она с ним не справляется

Это все с потолка взято??? Как-то не срастается, господин правозащитник... burumburum
 
 

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