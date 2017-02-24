Аудиозапись с криком ребенка прокомментировал правозащитник Александр Муха

Александр Муха. Фото Гульмиры Садыровой из архива Lada.kz
По версии авторов записи, четырехлетний мальчик кричал, потому что его избивает мать. На аудиозаписи слышны крики: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста... Мне больно...». Александр Муха вместе с психологом прослушали аудио и пришли к выводу, что на записи голос кричащей матери, а не ребенка.
- Впервые эта женщина с сыном пришла в центр «Мейерим» больше месяца назад. Тогда ее направил суд, в это время шел процесс по лишению родительских прав отца мальчика. У нас было много времени, чтобы узнать эту семью. Мы слышали, на каких высоких нотах разговаривает мать при игре с ребенком. Поэтому, прослушав запись, я и психолог центра пришли к выводу, что на аудио записан голос именно кричащей матери, а не ее сына, - рассказал Александр Муха.
Правозащитник уверен, что женщина не поднимала руку на мальчика. Об этом, по мнению Александра Мухи, свидетельствует доверительное отношение ребенка к матери.
- Когда родители избивают малолетних детей, у ребенка вырабатываются определенные рефлексы. Когда взрослый, который причинял боль, протягивает руку, дети рефлекторно шарахаются или съеживаются. Мы наблюдали за семьей и поведением мальчика более трех часов. В данном случае ребенок вел себя с мамой очень раскованно, постоянно подставлял ей голову, чтобы она его погладила, обнимал ее, с удовольствием принимал участие в играх с ней. Из чего мы пришли к выводу, что мальчика не избивают, - рассказал Александр Муха.
Месяц назад с мальчиком работал психолог центра «Мейерим». Специалист, по словам Александра Мухи, пришел к выводу, что у мальчика наблюдается не ярко выраженные признаки аутизма.
- В совокупности с сопутствующими неврологическими заболеваниями ребенок может кричать без видимых на то причин. Он круглосуточно нуждается в обществе мамы и совершенно не самостоятелен. Мальчик окружен гиперопекой со стороны матери. Тогда комиссия пришла к выводу, что ребенок социально запущен, то есть не умеет налаживать и строить социальные контакты с детьми и взрослыми, - считает правозащитник.
И мать, и ребенок, по словам Александра Мухи, по рекомендации специалистов систематически посещали психолога и социального работника центра «Мейерим».
Напомним, аудиозапись, на которых слышны крики: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста... Мне больно...», 10 февраля прислали соседи женщины.
В ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении матери ведется досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).
Ребенка определили в Центр реабилитации для несовершеннолетних до завершения следственных мероприятий.
В настоящее время из неофициальных источников известно, что мальчика вернули матери, так как он не может находиться вдали от нее.
Комментариев от правоохранительных органов о том, как продвигается расследование, пока нет.
- Впервые эта женщина с сыном пришла в центр «Мейерим» больше месяца назад. Тогда ее направил суд, в это время шел процесс по лишению родительских прав отца мальчика. У нас было много времени, чтобы узнать эту семью. Мы слышали, на каких высоких нотах разговаривает мать при игре с ребенком. Поэтому, прослушав запись, я и психолог центра пришли к выводу, что на аудио записан голос именно кричащей матери, а не ее сына, - рассказал Александр Муха.
Правозащитник уверен, что женщина не поднимала руку на мальчика. Об этом, по мнению Александра Мухи, свидетельствует доверительное отношение ребенка к матери.
- Когда родители избивают малолетних детей, у ребенка вырабатываются определенные рефлексы. Когда взрослый, который причинял боль, протягивает руку, дети рефлекторно шарахаются или съеживаются. Мы наблюдали за семьей и поведением мальчика более трех часов. В данном случае ребенок вел себя с мамой очень раскованно, постоянно подставлял ей голову, чтобы она его погладила, обнимал ее, с удовольствием принимал участие в играх с ней. Из чего мы пришли к выводу, что мальчика не избивают, - рассказал Александр Муха.
Месяц назад с мальчиком работал психолог центра «Мейерим». Специалист, по словам Александра Мухи, пришел к выводу, что у мальчика наблюдается не ярко выраженные признаки аутизма.
- В совокупности с сопутствующими неврологическими заболеваниями ребенок может кричать без видимых на то причин. Он круглосуточно нуждается в обществе мамы и совершенно не самостоятелен. Мальчик окружен гиперопекой со стороны матери. Тогда комиссия пришла к выводу, что ребенок социально запущен, то есть не умеет налаживать и строить социальные контакты с детьми и взрослыми, - считает правозащитник.
И мать, и ребенок, по словам Александра Мухи, по рекомендации специалистов систематически посещали психолога и социального работника центра «Мейерим».
Напомним, аудиозапись, на которых слышны крики: «Не трогай меня... Не трогай меня, пожалуйста... Мне больно...», 10 февраля прислали соседи женщины.
В ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении матери ведется досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).
Ребенка определили в Центр реабилитации для несовершеннолетних до завершения следственных мероприятий.
В настоящее время из неофициальных источников известно, что мальчика вернули матери, так как он не может находиться вдали от нее.
Комментариев от правоохранительных органов о том, как продвигается расследование, пока нет.