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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 1242

Мама пострадавшего ребёнка рассказала о скандале со стоматологом

Мама семилетнего ребёнка, над которым издевался стоматолог Толеген Мухамбетов, рассказала свою версию произошедшего. По её словам, врача она прощать не собирается и требует, чтобы его судили по закону.

Скриншот с видео
Кызгалдак Сапарова рассказала, что 1 ноября она с четырьмя детьми пришла в областной стоматологический центр. Двое её детей нуждались в лечении зубов. Врач принял её вне очереди, так как она предупредила, что мальчик страдает детским церебральным параличом.

Мама пострадавшего ребёнка рассказала о скандале со стоматологом

- Сын болеет детским церебральным параличом, и я заранее его готовила к лечению зуба. Дочка не плакала, ей сразу удалили зуб, а сын боялся. Два часа прошло, я никак не могла сына уговорить отрыть рот и показать доктору. Трижды заходила с ребёнком в кабинет, но он сильно боялся и не открывал рот. В последний раз врач агрессивно сказал, быстро завести сына и выйти. Я оставила сына у врача, думала, он поможет. Я сидела в коридоре и слышала звуки, сын кричал: «Мама, мама». Когда сын вышел, то сразу сказал мне, что врач его бил, - рассказала мама пострадавшего мальчика.


По словам Кызгалдак Сапаровой, она сразу же отправилась просмотреть кадры с камер видеонаблюдения, установленных в кабинете.

- После просмотра видео я была в шоке. Я увидела, как врач агрессивно вёл себя с моим сыном, как хватал его, угрожал инструментами, тащил за шкирку, как собаку. Я написала заявление в полицию и не собираюсь спускать ему этого с рук, - говорит мама пострадавшего ребёнка.

Кызгалдак Сапарова отметила, что стоматолог в этот же день попросил у неё прощения, но она хочет, чтобы врача судили по закону, и чтобы другие пациенты не страдали от агрессивного поведения врача.

- Мой ребёнок до сих пор в шоке. Зуб ему так и не вылечили, потому что теперь он ещё сильнее боится, и я даже не знаю, когда теперь он сможет довериться врачу, - говорит мама мальчика.

Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.

Позже стало известно, что медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование.

Толеген Мухамбетов, врач-стоматолог, из нашумевшего видео рассказал свою версию произошедшего в областном стоматологическом центре.

Сегодня, 4 ноября, руководитель стоматологического центра области сообщил, что оскандалившегося стоматолога в Актау уволили.



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Комментарии ( 3 )

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  • firebolt
 бася (Посетители) Сегодня, 20:01
что ж ты такая правильная сама его лупишь? дитё и так обижено судьбой,а если ещё и родная мать так относится,это вообще шок для ребёнка..
меня уже не так интересует что там будет с стоматологом,он уже поплатился..меня интересует как мать с ним обращается и 100% всё закончится деньгами,которые она решила по такому случаю сорвать,её только они скорее всего и интересуют.не наказание..
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:00
Князь, вы это по лицу определили? )))
 
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  • tatiana1303
  • бася
 Князь (Посетители) Сегодня, 18:06
Смотрю на мамашу и думаю,и без доктора детишки битые были регулярно и это как бог свят,а теперь она конечно может заливать сколько хочет. Дохтур вурдалак да и она хороша растравила детей налупцевала,а пацан глупый не сдержался и теперь в сторожа. lol crazy boyan
 
 

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