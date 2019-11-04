Мама пострадавшего ребёнка рассказала о скандале со стоматологом

- Сын болеет детским церебральным параличом, и я заранее его готовила к лечению зуба. Дочка не плакала, ей сразу удалили зуб, а сын боялся. Два часа прошло, я никак не могла сына уговорить отрыть рот и показать доктору. Трижды заходила с ребёнком в кабинет, но он сильно боялся и не открывал рот. В последний раз врач агрессивно сказал, быстро завести сына и выйти. Я оставила сына у врача, думала, он поможет. Я сидела в коридоре и слышала звуки, сын кричал: «Мама, мама». Когда сын вышел, то сразу сказал мне, что врач его бил, - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Кызгалдак Сапарова рассказала, что 1 ноября она с четырьмя детьми пришла в областной стоматологический центр. Двое её детей нуждались в лечении зубов. Врач принял её вне очереди, так как она предупредила, что мальчик страдает детским церебральным параличом.По словам Кызгалдак Сапаровой, она сразу же отправилась просмотреть кадры с камер видеонаблюдения, установленных в кабинете.- После просмотра видео я была в шоке. Я увидела, как врач агрессивно вёл себя с моим сыном, как хватал его, угрожал инструментами, тащил за шкирку, как собаку. Я написала заявление в полицию и не собираюсь спускать ему этого с рук, - говорит мама пострадавшего ребёнка.Кызгалдак Сапарова отметила, что стоматолог в этот же день попросил у неё прощения, но она хочет, чтобы врача судили по закону, и чтобы другие пациенты не страдали от агрессивного поведения врача.- Мой ребёнок до сих пор в шоке. Зуб ему так и не вылечили, потому что теперь он ещё сильнее боится, и я даже не знаю, когда теперь он сможет довериться врачу, - говорит мама мальчика.Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.Позже стало известно, что медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование.Толеген Мухамбетов, врач-стоматолог, из нашумевшего видео рассказал свою версию произошедшего в областном стоматологическом центре.Сегодня, 4 ноября, руководитель стоматологического центра области сообщил , что оскандалившегося стоматолога в Актау уволили.