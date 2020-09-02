«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Сентября
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.29 KZT
  • €1 = 496.47 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 3454

Пострадавший из-за неполного раскрытия парашюта военнослужащий умер в больнице Актау

Военнослужащий, пострадавший при падении из-за неполного раскрытия парашюта, скончался в Мангистауской областной больнице. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Муратжан Жамауов скончался в Мангистауской областной больнице (МОБ) вчера, 1 сентября.

- Врачи сделали всё, что было в их силах, однако, вчера, 1 сентября, больной скончался в отделении реанимации Мангистауской областной больницы. Выражаем свои соболезнования семье умершего, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.

Сослуживцы пострадавшего парашютиста сняли на видео момент прыжка. Видеоролик предоставила Кулжахан Жамауова, мама военнослужащего. Она рассказала, что подаваемые с земли команды её сын не мог слышать, так как у военных отсутствовал громкоговоритель.

Позже версию о том, что пострадавший парашютист не реагировал на команды с земли, прокомментировал независимый эксперт из Актау. Алексей Оськин, бывший старший инструктор-парашютист в авиационном техническом спортивном клубе (АТСК), заявил, что даже сказанные в мегафон слова человек способен расслышать лишь на расстоянии 100-150 метров от земли.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика