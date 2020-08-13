Инструктор-парашютист Алексей Оськин : Все слова о «командах с земли» при прыжках с парашютом в Актау - ерунда

Иллюстративное фото с сайта prekrasnij-mir.ru
Алексей Оськин, в 90-х годах работавший старшим инструктором-парашютистом АТСК, прокомментировал инцидент с пострадавшим парашютистом. По словам специалиста, наиболее вероятной причиной произошедшего стал ряд факторов, таких как неправильное отделение при прыжке с самолета (недоученность человека), ошибки при укладке парашюта, техническое состояние парашютной системы.
- Каждый парашютист обычно укладывает сам свой парашют. Укладка парашюта производится в несколько этапов. Каждый этап проверяется инструктором. После того, как парашют полностью уложен, он опечатывается, укладывается в сумку, на сумку ставится печать, и он сдаётся в парашютное хранилище. Заполняется паспорт. Подписывается самим парашютистом и проверяющим. Перед тем, как совершить прыжок, парашют достаётся, проверяется наличие пломбы. Производится проверка на линии стартового осмотра. Там инструктор проверяет правильность подсоединения, как надет парашют, правильно ли подогнана запаска, проверяет экипировку. После этого он передаёт парашютистов выпускающему инструктору. Произошедшее с парнем - ошибка, допущенная на одном из вышеперечисленных этапов, - пояснил Алексей Оськин.
Инструктор считает, что техника для начинающих десантников - максимально надёжная.
- С момента, как парашютист шагнул из самолета - успешное его приземление зависит только от него самого. На момент 90-х годов в армии совершалось порядка восьми миллионов прыжков в год. В течение десяти лет не было ни одного случая гибели парашютиста по причине отказа техники. Тут либо ошибка при укладке, либо халатность инструкторов, - отметил Алексей Оськин.
Специалиста возмутило заявление Министерства обороны РК о том, что военнослужащий не реагировал на команды с земли. По его словам, у большинства людей с первых секунд в воздухе от давления закладывает уши, и слух восстанавливается только через 15-20 минут после совершённого прыжка.
- Даже в мегафон он услышит команды только на высоте 100-150 метров от земли. Короче говоря - все слова о «командах с земли» - ерунда. Все действия парашютиста должны быть произведены на высоте 700-800 метров, при стартовой высоте в 1000 метров. На 800 метрах купол уже должен быть раскрытым. «Запаску» человек должен ввести в действие на высоте выше 600 метров. Вполне вероятно, что при динамическом ударе в момент раскрытия парашюта парень потерял сознание, ведь не был открыт запасной парашют. Только у гражданских парашютистов на парашют устанавливается прибор ППКУ (полуавтомат парашютный комбинированный унифицированный). После раскрытия основного парашюта парашютист вытаскивает чекующий шнур для того, чтобы на высоте 500 метров прибор сработал вхолостую и не раскрыл запасной парашют. Если человек не выдернет чекующий шнур, то у него откроется ещё и «запаска». В общем, версий много - нужно проводить независимую экспертизу, - добавил Алексей Оськин.
Напомним, военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.
Сослуживцы пострадавшего парашютиста сняли на видео момент прыжка. Видеоролик предоставила Кулжахан Жамауова, мама военнослужащего. Она рассказала, что подаваемые с земли команды её сын не мог слышать, так как у военных отсутствовал громкоговоритель.
- Каждый парашютист обычно укладывает сам свой парашют. Укладка парашюта производится в несколько этапов. Каждый этап проверяется инструктором. После того, как парашют полностью уложен, он опечатывается, укладывается в сумку, на сумку ставится печать, и он сдаётся в парашютное хранилище. Заполняется паспорт. Подписывается самим парашютистом и проверяющим. Перед тем, как совершить прыжок, парашют достаётся, проверяется наличие пломбы. Производится проверка на линии стартового осмотра. Там инструктор проверяет правильность подсоединения, как надет парашют, правильно ли подогнана запаска, проверяет экипировку. После этого он передаёт парашютистов выпускающему инструктору. Произошедшее с парнем - ошибка, допущенная на одном из вышеперечисленных этапов, - пояснил Алексей Оськин.
Инструктор считает, что техника для начинающих десантников - максимально надёжная.
- С момента, как парашютист шагнул из самолета - успешное его приземление зависит только от него самого. На момент 90-х годов в армии совершалось порядка восьми миллионов прыжков в год. В течение десяти лет не было ни одного случая гибели парашютиста по причине отказа техники. Тут либо ошибка при укладке, либо халатность инструкторов, - отметил Алексей Оськин.
Специалиста возмутило заявление Министерства обороны РК о том, что военнослужащий не реагировал на команды с земли. По его словам, у большинства людей с первых секунд в воздухе от давления закладывает уши, и слух восстанавливается только через 15-20 минут после совершённого прыжка.
- Даже в мегафон он услышит команды только на высоте 100-150 метров от земли. Короче говоря - все слова о «командах с земли» - ерунда. Все действия парашютиста должны быть произведены на высоте 700-800 метров, при стартовой высоте в 1000 метров. На 800 метрах купол уже должен быть раскрытым. «Запаску» человек должен ввести в действие на высоте выше 600 метров. Вполне вероятно, что при динамическом ударе в момент раскрытия парашюта парень потерял сознание, ведь не был открыт запасной парашют. Только у гражданских парашютистов на парашют устанавливается прибор ППКУ (полуавтомат парашютный комбинированный унифицированный). После раскрытия основного парашюта парашютист вытаскивает чекующий шнур для того, чтобы на высоте 500 метров прибор сработал вхолостую и не раскрыл запасной парашют. Если человек не выдернет чекующий шнур, то у него откроется ещё и «запаска». В общем, версий много - нужно проводить независимую экспертизу, - добавил Алексей Оськин.
Напомним, военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.
Сослуживцы пострадавшего парашютиста сняли на видео момент прыжка. Видеоролик предоставила Кулжахан Жамауова, мама военнослужащего. Она рассказала, что подаваемые с земли команды её сын не мог слышать, так как у военных отсутствовал громкоговоритель.