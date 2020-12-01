На трассе Актау-Жетыбай столкнулось несколько автомобилей





Из-за погодных условий на трассе Актау-Жетыбай произошла авария с участием нескольких автомобилей.Пользователи Сети опубликовали фотографии и видеоролик с места ДТП.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что в данный момент на месте ДТП работают дознователи отдела полиции Мунайлинского района. Дополнительную информацию в полиции пообещали предоставить позже.