Сбитая автомобилем на тротуаре в Актау девушка находится в коме уже 20 дней

Фото очевидцев
По информации врачей, пострадавшая все ещё находится в коме.
Состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Девушка подключена к аппарату ИВЛ.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
В полиции назвали причину страшного ДТП.
Состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Девушка подключена к аппарату ИВЛ.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
В полиции назвали причину страшного ДТП.