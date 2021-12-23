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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 2206

Сбитая автомобилем на тротуаре в Актау девушка находится в коме уже 20 дней

О состоянии 28-летней девушки, которую сбил на тротуаре водитель «Toyota Sienna», рассказали в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Фото очевидцев
По информации врачей, пострадавшая все ещё находится в коме.

Состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Девушка подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.

Полицейские начали расследование.

Позже появилось видео наезда.

В полиции назвали причину страшного ДТП.






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Комментарии ( 6 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:48
Что-то вся эта история с наездом на человека быстра улетучилась... как будто её и не было... Девушка до сих пор прибывает в коме и в тяжелейшем состоянии в больнице,а преступница продолжает разгуливать на свободе??? Чудеса да и только!!! Это наверное в отдельном взятом недогусадарстве такое возможно... "Рафик" был чистой воды невиновник и по состоянию здоровья отпущен на лечение в Монте Карло... занавес закрывается цирк и клоунада со стороны правоохранительных органов продолжают издеваться над общественностью!!!!
 
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mustain (Посетители) Сегодня, 12:42
Moderator,
на видеозаписи ДТП водитель ни одной секунды не находился на проезжей части.
Никому ничего доказывать не надо, это риторические вопросы, всё было понятно с самого начала..
 
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 12:03
Цитата: None None
Но свидетели говорят обратное. И им, почему то, больше веры.
Непонятно зачем тогда нам задаёте вопросы, если вы все «знаете». Мы точно не будем тратить время на то, что бы вас лично переубеждать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • master_kz
 None None (Посетители) Сегодня, 11:09
Цитата: Moderator
Специалтьно для тех кто может читать в тексте есть активные ссылки

Да как бы читал. Но свидетели говорят обратное. И им, почему то, больше веры.
 
-3
  • None None
  • master_kz
  • Имярек
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 11:00
Цитата: None None
А где информация о нахождении виновницы
Специально для тех кто может читать в тексте есть активные ссылки:


В полиции назвали причину страшного ДТП
 
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  • bekenova
  • Имярек
 None None (Посетители) Сегодня, 10:53
Очень жаль такую молодую. А где информация о нахождении виновницы ?
 
 

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