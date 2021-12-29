Почти месяц в коме лежит сбитая на тротуаре в Актау Екатерина Панасян

Фото из архива lada.kz
С момента ДТП прошло 27 дней.
Как стало известно сегодня, 29 декабря, пострадавшая до сих пор находится в коме третьей степени. Она подключена к аппарату ИВЛ.
Состояние здоровья пациентки крайне тяжёлое.
В департаменте полиции сообщили, что расследование по данному делу продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
В полиции назвали причину страшного ДТП.
Как стало известно сегодня, 29 декабря, пострадавшая до сих пор находится в коме третьей степени. Она подключена к аппарату ИВЛ.
Состояние здоровья пациентки крайне тяжёлое.
В департаменте полиции сообщили, что расследование по данному делу продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
В полиции назвали причину страшного ДТП.