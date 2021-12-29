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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:11

Просмотров: 175

Почти месяц в коме лежит сбитая на тротуаре в Актау Екатерина Панасян

О состоянии пострадавшей сообщили в Мангистауской областной больнице.

Фото из архива lada.kz
С момента ДТП прошло 27 дней.

Как стало известно сегодня, 29 декабря, пострадавшая до сих пор находится в коме третьей степени. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Состояние здоровья пациентки крайне тяжёлое.

В департаменте полиции сообщили, что расследование по данному делу продолжается.

Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).

Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.

Полицейские начали расследование.

Позже появилось видео наезда.

В полиции назвали причину страшного ДТП.



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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksa-N
 Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 21:23
Где водитель? Почему про него нечего не пишут?
 
 

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