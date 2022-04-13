«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Апреля
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 799

На 49 лет продлили аренду земли яхт-клубу «Бриз» в Актау

Постановление о продлении права временного возмездного землепользования яхт-клубу «Бриз» подписал аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Фото Рашида Исмагилова
Как стало известно сегодня, 13 апреля, пользование участком площадью 0,4606 гектара для размещения и эксплуатации базы яхт-клубу «Бриз» продлено на 49 лет.

На 49 лет продлили аренду земли яхт-клубу «Бриз» в Актау


Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на курирующего заместителя акима Актау.

Напомним, вокруг ситуации с яхт-клубом «Бриз» начались разбирательства.

Обеспокоенность по этому поводу выразил командор Астраханского яхт-клуба Валерий Прокопенко.

На следующий день по инициативе городского акимата состоялась встреча чиновников и представителей яхт-клуба «Бриз».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • strana.kz
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:50
Отличная новость!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • strana.kz
 Javelin (Посетители) Сегодня, 14:33
отличная новость bravo

хорошая новость еще и в том, что эти некогда непоколебимые местные царьки гнутся. и дальше надо их гнуть, пока сами не начнут работать и отрабатывать то, что им поручили.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика