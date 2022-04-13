На 49 лет продлили аренду земли яхт-клубу «Бриз» в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Как стало известно сегодня, 13 апреля, пользование участком площадью 0,4606 гектара для размещения и эксплуатации базы яхт-клубу «Бриз» продлено на 49 лет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на курирующего заместителя акима Актау.
Напомним, вокруг ситуации с яхт-клубом «Бриз» начались разбирательства.
Обеспокоенность по этому поводу выразил командор Астраханского яхт-клуба Валерий Прокопенко.
На следующий день по инициативе городского акимата состоялась встреча чиновников и представителей яхт-клуба «Бриз».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на курирующего заместителя акима Актау.
Напомним, вокруг ситуации с яхт-клубом «Бриз» начались разбирательства.
Обеспокоенность по этому поводу выразил командор Астраханского яхт-клуба Валерий Прокопенко.
На следующий день по инициативе городского акимата состоялась встреча чиновников и представителей яхт-клуба «Бриз».