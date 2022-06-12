Асфальта дождались жители в центре Актау

- Аж не верится, что дождались, правда. Мне кажется, что здесь сыграла главную роль наша назойливость. Мы до последнего бились за восстановление асфальтного покрытия, и это свершилось, - говорят жильцы дома №7.

Людям потребовалось три раза обращаться с жалобой на разрушенный в результате ремонта трубопровода асфальт у дома №7 в 11 микрорайоне.Напомним, новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне перед домом №7 в конце октября 2021 года.В начале ноября в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» пообещали восстановить его за неделю.Спустя четыре месяца от жильцов поступила очередная жалоба на бездействие коммунальщиков. На тот раз в «Каспий жылу, су арнасы» сослались на закон о государственных закупках.В конце мая разбитый асфальт пообещали восстановить в третий раз.