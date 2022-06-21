Как умирает парк в Актау, рассказывают жители

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От горожан неоднократно поступали жалобы на недобросовестный полив зелёных насаждений в парке «Акбота».
Корреспонденты Lada.kz побывали в городском парке и убедились, что многие зелёные насаждения погибли из-за отсутствия полива. Сухостой есть на всей территории парка.
Lada.kz ожидает комментарий от акимата Актау.
Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.
Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелёными насаждениями.
На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.
У высаженных роз перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина, у «Дома Профсоюзов», у памятника «Самолет» на аллее Победы опадают листья и сохнут бутоны.
Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.
Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.
- Больно смотреть, как когда-то цветущие деревья просто засохли без ухода за ними. Руководству города, наверное, наплевать, раз такое скотское отношение. Назначьте, наконец-то, грамотного специалиста, отвечающего за полив, который сможет спасти единственный парк в нашем городе, - негодует местная жительница Антонина.
Корреспонденты Lada.kz побывали в городском парке и убедились, что многие зелёные насаждения погибли из-за отсутствия полива. Сухостой есть на всей территории парка.
Lada.kz ожидает комментарий от акимата Актау.
Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.
Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелёными насаждениями.
На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.
У высаженных роз перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина, у «Дома Профсоюзов», у памятника «Самолет» на аллее Победы опадают листья и сохнут бутоны.
Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.
Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.