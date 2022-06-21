Как умирает парк в Актау, рассказывают жители

- Больно смотреть, как когда-то цветущие деревья просто засохли без ухода за ними. Руководству города, наверное, наплевать, раз такое скотское отношение. Назначьте, наконец-то, грамотного специалиста, отвечающего за полив, который сможет спасти единственный парк в нашем городе, - негодует местная жительница Антонина.

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