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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 876

Как умирает парк в Актау, рассказывают жители

Деревья в городском парке превращаются в сухостой. Об этом продолжают сообщать жители города.

Фото автора
От горожан неоднократно поступали жалобы на недобросовестный полив зелёных насаждений в парке «Акбота».

- Больно смотреть, как когда-то цветущие деревья просто засохли без ухода за ними. Руководству города, наверное, наплевать, раз такое скотское отношение. Назначьте, наконец-то, грамотного специалиста, отвечающего за полив, который сможет спасти единственный парк в нашем городе, - негодует местная жительница Антонина.


Как умирает парк в Актау, рассказывают жители


Корреспонденты Lada.kz побывали в городском парке и убедились, что многие зелёные насаждения погибли из-за отсутствия полива. Сухостой есть на всей территории парка.

Lada.kz ожидает комментарий от акимата Актау.



Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелёными насаждениями.

На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.

У высаженных роз перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина, у «Дома Профсоюзов», у памятника «Самолет» на аллее Победы опадают листья и сохнут бутоны.

Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.

Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.



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Как вымирает парк в Актау


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daulet201999
  • Ingul
  • Orion
 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:48
Эти фото подтверждение бесхозяйственности наших городских властей, бестолковости и не разумности действий, безответственности за свои слова и обещания. Но сколько об этом не говори им всё равно. Только одно наши руководители могут делать превосходно, маскировать свою очевидную безалаберность в работе! Изобретательность и выдумка чиновников зашкаливает, когда они каждый год придумывают как, прикрыть эту катастрофу на территории парка, который когда то был прекрасным и утопающим в зелени!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Iron man
 AAP_70 (Посетители) Сегодня, 18:57
Вода жок...многоэтажных юрт много строят...както так
 
 

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