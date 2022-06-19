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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 1043

Розы чахнут в центре Актау

Цветы засыхают без полива.

Фото жителей 7 микрорайона
По словам горожан, у высаженных роз перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина, у «Дома Профсоюзов», у памятника «Самолет» на аллее Победы опадают листья и сохнут бутоны.

- Цветы просто скукожились, на них жалко смотреть. Чиновники над нами смеются? В микрорайонах вообще полное безобразие - поливают через дерево. Хамы, другим словом не назвать. Акимат не реагирует - им всем наплевать, что станет с деревьями и цветами. Это у нас болит душа, потому что мы любим наш город и не желаем, чтобы он превратился в пустыню, - возмущены жители 7 микрорайона.


Розы перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина выращивали не один год

Розы чахнут в центре Актау


У «Дома Профсоюзов» многие розы засохли

Розы чахнут в центре Актау


Цветы у памятника «Самолет» почти все зачахли от жары

Розы чахнут в центре Актау


Туи напротив мемориала «Вечный огонь», как говорят жители 7 микрорайона, так и не поливают. Уже несколько дней там лежит шланг для полива. Они считают, что он скорее всего находится здесь для видимости.

Розы чахнут в центре Актау


Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями.

На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.

Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.

Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.



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Комментарии ( 3 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 20:57
Потому что им плевать на город. Они тупо делают деньги, а не работают на благо города.... С чиновниками города Шевченко времён СССР эти бездари и рядом не достойны стоять....
 
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  • Iron man
  • Ну Ну
  • Daulet201999
  • Жанар
  • Кинст
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 18:14
Весь город в тле и божьих коровках, значит деревья ничем не обрабатывали. Только первый месяц лета, к концу этого месяца не останется листвы.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Pear
  • Iron man
  • Ну Ну
  • Daulet201999
  • ЁмоЁ
  • Жанар
  • БО
  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:48
И это в центре города. А про микрорайоны и говорить не приходится.
Акимат на протяжении многих лет не может решить эту проблему.
Пока чиновники материально не будут отвечать за этот бедлам, так и будет продолжаться.
 
 

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