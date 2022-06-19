Розы чахнут в центре Актау

Фото жителей 7 микрорайона
По словам горожан, у высаженных роз перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина, у «Дома Профсоюзов», у памятника «Самолет» на аллее Победы опадают листья и сохнут бутоны.
Туи напротив мемориала «Вечный огонь», как говорят жители 7 микрорайона, так и не поливают. Уже несколько дней там лежит шланг для полива. Они считают, что он скорее всего находится здесь для видимости.
Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.
Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями.
На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.
Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.
Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.
- Цветы просто скукожились, на них жалко смотреть. Чиновники над нами смеются? В микрорайонах вообще полное безобразие - поливают через дерево. Хамы, другим словом не назвать. Акимат не реагирует - им всем наплевать, что станет с деревьями и цветами. Это у нас болит душа, потому что мы любим наш город и не желаем, чтобы он превратился в пустыню, - возмущены жители 7 микрорайона.
Розы перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина выращивали не один год
У «Дома Профсоюзов» многие розы засохли
Цветы у памятника «Самолет» почти все зачахли от жары
Туи напротив мемориала «Вечный огонь», как говорят жители 7 микрорайона, так и не поливают. Уже несколько дней там лежит шланг для полива. Они считают, что он скорее всего находится здесь для видимости.
Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.
Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями.
На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.
Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.
Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.