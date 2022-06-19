Розы чахнут в центре Актау

- Цветы просто скукожились, на них жалко смотреть. Чиновники над нами смеются? В микрорайонах вообще полное безобразие - поливают через дерево. Хамы, другим словом не назвать. Акимат не реагирует - им всем наплевать, что станет с деревьями и цветами. Это у нас болит душа, потому что мы любим наш город и не желаем, чтобы он превратился в пустыню, - возмущены жители 7 микрорайона.

Розы перед музыкально-драматическим театром имени Нурмухана Жантурина выращивали не один год

У «Дома Профсоюзов» многие розы засохли

Цветы у памятника «Самолет» почти все зачахли от жары