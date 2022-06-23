Почти в 115 млрд тенге оценили вывод из эксплуатации реакторной установки БН-350 в Актау

КазТАГ
Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, сколько будет стоить вывести из эксплуатации реактор БН-350, содержание которого оплачивают жители Актау, передаёт КазТАГ.
- В целях приведения зданий и сооружений реакторной установки БН-350 в безопасное хранение разработано технико-экономическое обоснование «Проект вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350». Согласно данному обоснованию предусмотрено финансирование в размере 114,8 млрд тенге (в ценах 2022-2032 годов), в том числе на строительно-монтажные работы, оборудование и прочее, - сообщил Смаилов, отвечая на запрос сенаторов касательно мероприятий по переработке радиоактивных отходов атомного реактора БН-350.
Следующим этапом, по его словам, является выбор эффективных и оптимальных методов и технологий по переработке жидкометаллического натрия первого контура реакторной установки и жидких радиоактивных отходов.
«В настоящее время министерством энергетики совместно с международным агентством по атомной энергии проводятся консультации по проблемам, возникающим при выводе из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, и путям их решения. По итогам выбора технологии, с учетом мнения международных экспертов в установленном законодательством порядке, будут проведены работы по приведению реакторной установки БН-350 в состояние долговременного безопасного хранения. Окончательная стоимость работ по конкретным проектам будет определяться по результатам разработки проектно-сметной документации», - добавил Смаилов.
БН-350 — первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, введенный в эксплуатацию 16 июля 1973 года в Актау. Эквивалентная электрическая мощность – 350 МВт, фактическая – 150 МВт. Топливом служила двуокись урана. Реактор остановлен в 1999, проработав с 1973 года.
Ситуация вокруг реактора актуальна для всех жителей Актау, потому что содержание БН-350 входит в статью расходов в тарифе за электроэнергию, так как других форм финансирования на содержание реакторной установки на сегодняшний день нет.
В 2019 году сообщалось, что реакторную установку планируют передать в государственную собственность. Спустя год стало известно, что российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» предлагала помочь Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350.
- В целях приведения зданий и сооружений реакторной установки БН-350 в безопасное хранение разработано технико-экономическое обоснование «Проект вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350». Согласно данному обоснованию предусмотрено финансирование в размере 114,8 млрд тенге (в ценах 2022-2032 годов), в том числе на строительно-монтажные работы, оборудование и прочее, - сообщил Смаилов, отвечая на запрос сенаторов касательно мероприятий по переработке радиоактивных отходов атомного реактора БН-350.
Следующим этапом, по его словам, является выбор эффективных и оптимальных методов и технологий по переработке жидкометаллического натрия первого контура реакторной установки и жидких радиоактивных отходов.
«В настоящее время министерством энергетики совместно с международным агентством по атомной энергии проводятся консультации по проблемам, возникающим при выводе из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, и путям их решения. По итогам выбора технологии, с учетом мнения международных экспертов в установленном законодательством порядке, будут проведены работы по приведению реакторной установки БН-350 в состояние долговременного безопасного хранения. Окончательная стоимость работ по конкретным проектам будет определяться по результатам разработки проектно-сметной документации», - добавил Смаилов.
БН-350 — первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, введенный в эксплуатацию 16 июля 1973 года в Актау. Эквивалентная электрическая мощность – 350 МВт, фактическая – 150 МВт. Топливом служила двуокись урана. Реактор остановлен в 1999, проработав с 1973 года.
Ситуация вокруг реактора актуальна для всех жителей Актау, потому что содержание БН-350 входит в статью расходов в тарифе за электроэнергию, так как других форм финансирования на содержание реакторной установки на сегодняшний день нет.
В 2019 году сообщалось, что реакторную установку планируют передать в государственную собственность. Спустя год стало известно, что российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» предлагала помочь Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350.