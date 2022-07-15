Дорогу перекроют в Актау из-за недели Лиги Найза

Карта перекрытия дороги
Движение от ресторана Айдын до перекрёстка у торгового центра Астана в 14 микрорайоне будет перекрыто 16 июля с 15:00 до 02:00 ночи.
- В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау проходит неделя лиги Найза - Naiza Sport Week. Будут организованы открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионом и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Основное мероприятие состоится 16 июля в Актау на сцене амфитеатра на набережной. На время проведения турнира 16 июля будут закрыты дороги с 15:00 до 02:00 ночи. В частности, движение от ресторана Айдын до перекрёстка торгового центра Астана, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.
Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.
- В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау проходит неделя лиги Найза - Naiza Sport Week. Будут организованы открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионом и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Основное мероприятие состоится 16 июля в Актау на сцене амфитеатра на набережной. На время проведения турнира 16 июля будут закрыты дороги с 15:00 до 02:00 ночи. В частности, движение от ресторана Айдын до перекрёстка торгового центра Астана, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.
Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.
В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.
Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.