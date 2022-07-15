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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 878

Дорогу перекроют в Актау из-за недели Лиги Найза

На время проведения турнира, который пройдёт в рамках недели Лиги Найза (Naiza Sport Week), в Актау перекроют дорогу. Об этом сообщили в акимате города.

Карта перекрытия дороги
Движение от ресторана Айдын до перекрёстка у торгового центра Астана в 14 микрорайоне будет перекрыто 16 июля с 15:00 до 02:00 ночи.

- В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау проходит неделя лиги Найза - Naiza Sport Week. Будут организованы открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионом и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Основное мероприятие состоится 16 июля в Актау на сцене амфитеатра на набережной. На время проведения турнира 16 июля будут закрыты дороги с 15:00 до 02:00 ночи. В частности, движение от ресторана Айдын до перекрёстка торгового центра Астана, - сообщили в акимате Актау.

Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.

Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:46
События это хорошо, если нужно перекрыть дорогу тоже хорошо, но не в убыток прав других граждан, т.е. обеспечьте альтернативный подъезд граждан к месту проживания, а также патрулирование внутри 15го мкр чтобы кто нибудь не парковал свое ТС усложняя проезд внутри мкр по альтернативным проездам, как это случается во время таких вот событий и перекрываний дорог, когда приезжают неизвестно откуда бросают свои ТС как попало мешая проезду внутри. Карта нарисована не правильно, написано возле кафе Айдын, так и должно быть, так как рядом есть заезд около 52 дома и альтернативы проезда по другой дороге нет. Поэтому дорогу надо перекрывать от заезда к 52му дому 15 мкр. Мир всем!
 
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  • Ed Word
  • Daulet201999
  • AHI
 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:13
А дорогу зачем перекрывать? Это раз.
А два-схема не соответствует тексту.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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