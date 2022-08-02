Дети на крыше высотного дома в 17 микрорайоне Актау попали на видео

Кадр видео
Запись была опубликована в соцсетях. На кадрах видео двое детей вылезают через окно на крышу жилого комплекса «Дукат» в 17 микрорайоне.
Напомним, что 23 мая в Актау на видео попали дети, бегающие по крыше жилого комплекса «Green Park».
25 июля на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в 32Б микрорайоне. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.
Напомним, что 23 мая в Актау на видео попали дети, бегающие по крыше жилого комплекса «Green Park».
25 июля на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в 32Б микрорайоне. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.
Оставьте свой комментарий первым.