Розы продолжают вянуть на спуске к морю в Актау

Фото жителей 5 микрорайона
Жители 5 микрорайона снова жалуются - розы продолжают погибать на клумбах возле памятника Жалау Мынбаеву.
Обрезку цветов, по словам жителей 5 микрорайона, так и не сделали.
Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария на прошлой неделе.
Специалисты отдела ЖКХ отреагировали на возмущение и начали убирать сорняки в розарии.
Обрезку цветов, по словам жителей 5 микрорайона, так и не сделали.
- Розарий очистили от сорняка и здесь его же и побросали вместе с высохшими цветами. Что за убогий вид? Если начали, почему не довести дело до ума? - жалуется жительница 5 микрорайона Нелли Ершова.
Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария на прошлой неделе.
Специалисты отдела ЖКХ отреагировали на возмущение и начали убирать сорняки в розарии.
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