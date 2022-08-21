Розы продолжают вянуть на спуске к морю в Актау

- Розарий очистили от сорняка и здесь его же и побросали вместе с высохшими цветами. Что за убогий вид? Если начали, почему не довести дело до ума? - жалуется жительница 5 микрорайона Нелли Ершова.

Жители 5 микрорайона снова жалуются - розы продолжают погибать на клумбах возле памятника Жалау Мынбаеву.Обрезку цветов, по словам жителей 5 микрорайона, так и не сделали.Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария на прошлой неделе.Специалисты отдела ЖКХ отреагировали на возмущение и начали убирать сорняки в розарии.