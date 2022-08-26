Мертвого тюленя обнаружили на берегу Каспия в Мангистау

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Тушу животного выбросило на берег в районе Форт-Шевченко.
- В среду, 24 августа, в местности, которое называется Аралды, где мы обычно рыбачим, я обнаружил мертвого тюленя. Может быть, он скончался от старости и затем его выбросило на берег, - рассказал Жанболат Абдыхалыков, спортивный рыбак Актау.
Ранее сообщалось, что в Актау мужчина заявил о нападении на него тюленя. Инцидент, по словам потерпевшего, произошёл 19 августа, недалеко от отеля Rixos Water World Aktau, вблизи от берега.
Накануне также сообщалось, что тюлень искусал детей в Актау.
Эколог объяснил нападение тюленей в Мангистау.
- В среду, 24 августа, в местности, которое называется Аралды, где мы обычно рыбачим, я обнаружил мертвого тюленя. Может быть, он скончался от старости и затем его выбросило на берег, - рассказал Жанболат Абдыхалыков, спортивный рыбак Актау.
Ранее сообщалось, что в Актау мужчина заявил о нападении на него тюленя. Инцидент, по словам потерпевшего, произошёл 19 августа, недалеко от отеля Rixos Water World Aktau, вблизи от берега.
Накануне также сообщалось, что тюлень искусал детей в Актау.
Эколог объяснил нападение тюленей в Мангистау.
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