Министерство экологии: Обнаружено место массовой гибели рыб на Каспии

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- 1 сентября в северо-восточной части Каспийского моря, недалеко от участка «Жилая коса», на удалении в 4 километра от берега, обнаружено место гибели рыб. Рабочей группой из числа сотрудников департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и акимата будет осуществлён выезд на место обнаружения погибших рыб для отбора проб воды, почвы и рыб с составлением соответствующего акта, - сообщили в Минэкологии.
По данным Казгидромета, с 18 по 23 августа в Каспийском море наблюдались сгонные явления, то есть вода отступила на несколько десятков километров (от 5 до 25 километров), и рыба при резком сгоне водных масс осталась в углублении с небольшим объёмом воды. Предварительно, это и явилось возможной причиной их гибели.
Дополнительная информация будет сообщена по результатам выезда.
Ранее, в управлении рыбного хозяйства Мангистау заявили, что сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось.
Напомним, тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия сняли на видео. Как позднее выяснилось, видео было снято в Атырауской области.
По данным Казгидромета, с 18 по 23 августа в Каспийском море наблюдались сгонные явления, то есть вода отступила на несколько десятков километров (от 5 до 25 километров), и рыба при резком сгоне водных масс осталась в углублении с небольшим объёмом воды. Предварительно, это и явилось возможной причиной их гибели.
Дополнительная информация будет сообщена по результатам выезда.
Ранее, в управлении рыбного хозяйства Мангистау заявили, что сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось.
Напомним, тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия сняли на видео. Как позднее выяснилось, видео было снято в Атырауской области.