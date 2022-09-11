«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Сентября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.35 KZT
  • €1 = 477.37 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 659

Просьба потерпеть: общественный туалет в Актау остаётся закрытым

Причину объяснили чиновники.

Кадр видео
По сведениям отдела ЖКХ городского акимата, в общественном туалете у моря, напротив 15 микрорайона, проводится ремонт канализационного насоса.

- После завершения ремонтных работ общественный туалет будет свободно функционировать для горожан. Просим жителей Актау отнестись с пониманием, - сообщили чиновники.


Напомним, с жалобой на прошлой неделе на неработающий общественный туалет обратилась многодетная мама.

В феврале текущего года горожане также возмущались неработающим подземным общественным туалетом. Людям приходится справлять нужду от безысходности у берега моря. Тогда в городском акимате сообщили, что он закрыт на зимний период и начнет работу с 1 апреля.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 19:32
Просьба потерпеть: общественный туалет в Актау остаётся закрытым...

НУ!, а если не втерпёж, ТО!...

приходится справлять нужду от безысходности у берега моря.

По старинке местного минталитета...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • ak12
  • Жанар
  • Tankushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:08
Интересно, те кто отвечает за эту сферу, пользуются туалетом каждый день или только посезонно.
Почему какой-то насос приравнивается к газовой турбине на "Северном потоке" России?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика