Просьба потерпеть: общественный туалет в Актау остаётся закрытым...

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По сведениям отдела ЖКХ городского акимата, в общественном туалете у моря, напротив 15 микрорайона, проводится ремонт канализационного насоса.
Напомним, с жалобой на прошлой неделе на неработающий общественный туалет обратилась многодетная мама.
В феврале текущего года горожане также возмущались неработающим подземным общественным туалетом. Людям приходится справлять нужду от безысходности у берега моря. Тогда в городском акимате сообщили, что он закрыт на зимний период и начнет работу с 1 апреля.
- После завершения ремонтных работ общественный туалет будет свободно функционировать для горожан. Просим жителей Актау отнестись с пониманием, - сообщили чиновники.
Напомним, с жалобой на прошлой неделе на неработающий общественный туалет обратилась многодетная мама.
В феврале текущего года горожане также возмущались неработающим подземным общественным туалетом. Людям приходится справлять нужду от безысходности у берега моря. Тогда в городском акимате сообщили, что он закрыт на зимний период и начнет работу с 1 апреля.