Нет гостинице: петицию об отмене сноса спорткомплекса «Каспий» поддержали более 3 тысяч человек

Фото из архива lada.kz
В редакцию продолжают поступать возмущения горожан по поводу сноса здания спорткомплекса «Каспий» в 4А микрорайоне и строительства на его месте гостиницы.
Петицию на данный момент поддерживают 3252 человека, еще 1699 пользователей выступают против.
Напомним, петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса «Каспий» появилась в Сети 7 сентября.
Ситуацию разъяснили в управлении туризма Мангистауской области.
Позже в областной прокуратуре заявили, что здание спорткомплекса «Каспий» представляет угрозу.
- Город заполонили новостройками, проблемы с водой нескончаемые... Сколько раз жители просили чиновников построить новый стадион на месте старого, но спустя десятилетие на нем решили сделать крупный бизнес, - выразился местный старожил Валерий Юрьевич.
Петицию на данный момент поддерживают 3252 человека, еще 1699 пользователей выступают против.
Напомним, петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса «Каспий» появилась в Сети 7 сентября.
Ситуацию разъяснили в управлении туризма Мангистауской области.
Позже в областной прокуратуре заявили, что здание спорткомплекса «Каспий» представляет угрозу.
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