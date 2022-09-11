Нет гостинице: петицию об отмене сноса спорткомплекса «Каспий» поддержали более 3 тысяч человек

- Город заполонили новостройками, проблемы с водой нескончаемые... Сколько раз жители просили чиновников построить новый стадион на месте старого, но спустя десятилетие на нем решили сделать крупный бизнес, - выразился местный старожил Валерий Юрьевич.

В редакцию продолжают поступать возмущения горожан по поводу сноса здания спорткомплекса «Каспий» в 4А микрорайоне и строительства на его месте гостиницы.Петицию на данный момент поддерживают 3252 человека, еще 1699 пользователей выступают против.Напомним, петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса «Каспий» появилась в Сети 7 сентября.Ситуацию разъяснили в управлении туризма Мангистауской области.Позже в областной прокуратуре заявили , что здание спорткомплекса «Каспий» представляет угрозу.