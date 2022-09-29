Предостережение внесли антимонопольщики в адрес ТОО «Мангистау Жарык» в связи с изменением способа оплаты за услуги

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С 1 октября оплата за услуги электроснабжающей организации ТОО «Мангистау Жарык» не будет приниматься через приложение «Kaspi.kz» и будет осуществляться через приложение «HalykBank».
Как известно, организация осуществляет свою деятельность на общественно значимом товарном рынке и занимает монопольное положение. Согласно нормам действующего законодательства, форма и порядок оплаты выполненной работы определяются по соглашению потребителей, у которых должно быть право выбора.
- Требования предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещают действия субъектов рынка, занимающих доминирующие положение, которые приводят к ущемлению прав неопределённого круга потребителей. Но, несмотря на вышеуказанные требования законодательства, компания намерена изменить способ оплаты за свои услуги без учёта мнения населения, что, в свою очередь, приводит к ущемлению прав потребителей, - разъяснили в ведомстве.
В связи с этим антимонопольный орган региона внёс предостережение о недопустимости совершения действия, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства. В противном случае, будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Напомним, в начале сентября в Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию. Позже стало известно, что оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау.
Михаил Одинцов
Как известно, организация осуществляет свою деятельность на общественно значимом товарном рынке и занимает монопольное положение. Согласно нормам действующего законодательства, форма и порядок оплаты выполненной работы определяются по соглашению потребителей, у которых должно быть право выбора.
- Требования предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещают действия субъектов рынка, занимающих доминирующие положение, которые приводят к ущемлению прав неопределённого круга потребителей. Но, несмотря на вышеуказанные требования законодательства, компания намерена изменить способ оплаты за свои услуги без учёта мнения населения, что, в свою очередь, приводит к ущемлению прав потребителей, - разъяснили в ведомстве.
В связи с этим антимонопольный орган региона внёс предостережение о недопустимости совершения действия, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства. В противном случае, будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Напомним, в начале сентября в Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию. Позже стало известно, что оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау.
Михаил Одинцов