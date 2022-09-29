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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 4510

Предостережение внесли антимонопольщики в адрес ТОО «Мангистау Жарык» в связи с изменением способа оплаты за услуги

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Мангистау Жарык», несмотря на законодательство, решило изменить способ оплаты за свои услуги, не учитывая мнение населения, что является ущемлением прав потребителей региона. Об этом сообщили в антимонопольном департаменте Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
С 1 октября оплата за услуги электроснабжающей организации ТОО «Мангистау Жарык» не будет приниматься через приложение «Kaspi.kz» и будет осуществляться через приложение «HalykBank».

Как известно, организация осуществляет свою деятельность на общественно значимом товарном рынке и занимает монопольное положение. Согласно нормам действующего законодательства, форма и порядок оплаты выполненной работы определяются по соглашению потребителей, у которых должно быть право выбора.

- Требования предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещают действия субъектов рынка, занимающих доминирующие положение, которые приводят к ущемлению прав неопределённого круга потребителей. Но, несмотря на вышеуказанные требования законодательства, компания намерена изменить способ оплаты за свои услуги без учёта мнения населения, что, в свою очередь, приводит к ущемлению прав потребителей, - разъяснили в ведомстве.

В связи с этим антимонопольный орган региона внёс предостережение о недопустимости совершения действия, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства. В противном случае, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, в начале сентября в Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию. Позже стало известно, что оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 5 )

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-2
  • GIBSON.SG
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ММА
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:15
Цитата: 14679677

Ingul, к этому и речь идет. Пусть будет во всех приложениях БВУ. А не только в одном.

Народ!, чего вы развели ажиотаж?!...
Повторяю плевать НА!, все!, ИЗВРАЩЕНИЯ новых барыг по сбору денег за эл. энергию...
Приходить в РКЦ, и платите наличными по квитанции и не тратите лишних денег на "всякие" банки на ихнею коммисию, ни один банк не будет производить оплаты по вашим счетам бесплатно, всегда возьмут мзду...
Не ужели так трудно приехать в РКЦ, и оплатить, кассы они ещё не отменили...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Toryn
  • Василий Кравчук
  • ММА
 Darkman (Посетители) Сегодня, 17:48
Спасибо ребят, лед тронулся, давим до победного!
 
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  • Toryn
  • Василий Кравчук
  • ЁмоЁ
 14679677 (Посетители) Сегодня, 17:22
Ingul, к этому и речь идет. Пусть будет во всех приложениях БВУ. А не только в одном.
 
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  • Галина63
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:27
Задолбали уже! А у меня карты Каспий банка нет. С мной его уже согласовывали?
Пусть будет в обоих банках.
 
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  • Галина63
  • 14679677
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  • Василий Кравчук
  • GIBSON.SG
  • ММА
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 16:26
хммммм....быстро отреагировали! Впервый bravo
 
 

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