«Звёздное небо» стали использовать для рекламы в Актау

- Вкрутили эти несчастные лампочки кое-как. Какой позор! Кто такой умный догадался наклеить рекламу на своего рода городской достопримечательности. Мест больше нет, что ли? Рядом находится здание департамента полиции, думаю, что им не составит труда найти расклейщиков объявлений, - недоволен местный житель Алишер.

Жители 12 микрорайона утверждают, что инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» уже как месяц назад пришла в негодность. Саму инсталляцию демонтировали и небрежно установили на ее месте светодиодные лампочки. На сегодня, по словам горожан, опора объекта стала использоваться как доска для объявлений.Lada.kz направила запрос в городской акимат, где пообещали прокомментировать ситуацию со «Звёздным небом».Напомним, установкой инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group».Согласно сметному расчёту, стоимость материалов объекта «Звёздное небо» обошлась более чем в 16 миллионов тенге.Позже акимат расторг контракт с TOO «Clover Media Group».В этом году болтающиеся провода с лампочками на «Звёздном небе» обеспокоили жителей Актау. В акимате заявили, что все восстановлено в рамках гарантийного срока.