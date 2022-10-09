«Прокладка» между народом и «МАЭКом»: предприниматели потребовали вернуть прежний тариф на электричество.

- Зачем нам нужна эта «прокладка» между народом и нашим «МАЭКом»? Пусть вернут, как раньше, прежнюю оплату тарифа на электроэнергию напрямую «МАЭКу». Почему мы платим такой завышенный тариф посреднику. Предприниматели и госслужащие живут за счет народа, нужно, чтобы и народу жилось хорошо. Зачем издеваться над народом? Сейчас такое время - все дорожает, зарплаты маленькие, руководство не повышает зарплаты своим подчиненным, а еще подняли цены на электричество. Куда уходят деньги? Оборудования «МАЭКа» изношено. В половинах микрорайонах нет элементарного уличного освещения, - высказалась одна из местных предпринимателей Гулден Таганиязова.

В конце этой недели часть предпринимателей Мунайлинского района встретилась с прокурором, а также представителями местного акимата для обсуждения проблем. На встрече поднялся вопрос по поводу повышения тарифа на электроэнергию.Предприниматели планируют попасть на прием к Президенту Казахстана.Напомним, с 1 сентября в регионе повысили тариф на электроэнергию.Причины повышения озвучили энергетики.Тем временем жители Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой выделить деньги на ремонт ТОО «МАЭК-Казатомпром».