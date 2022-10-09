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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 2913

«Прокладка» между народом и «МАЭКом»: предприниматели потребовали вернуть прежний тариф на электричество

Предприниматели требуют вернуть прежнюю оплату тарифа на электроэнергию напрямую «МАЭКу».

Кадр видео
В конце этой недели часть предпринимателей Мунайлинского района встретилась с прокурором, а также представителями местного акимата для обсуждения проблем. На встрече поднялся вопрос по поводу повышения тарифа на электроэнергию.

- Зачем нам нужна эта «прокладка» между народом и нашим «МАЭКом»? Пусть вернут, как раньше, прежнюю оплату тарифа на электроэнергию напрямую «МАЭКу». Почему мы платим такой завышенный тариф посреднику. Предприниматели и госслужащие живут за счет народа, нужно, чтобы и народу жилось хорошо. Зачем издеваться над народом? Сейчас такое время - все дорожает, зарплаты маленькие, руководство не повышает зарплаты своим подчиненным, а еще подняли цены на электричество. Куда уходят деньги? Оборудования «МАЭКа» изношено. В половинах микрорайонах нет элементарного уличного освещения, - высказалась одна из местных предпринимателей Гулден Таганиязова.


Предприниматели планируют попасть на прием к Президенту Казахстана.

Напомним, с 1 сентября в регионе повысили тариф на электроэнергию.

Причины повышения озвучили энергетики.

Тем временем жители Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой выделить деньги на ремонт ТОО «МАЭК-Казатомпром».




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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
  • alixah
  • koronavirus
  • Шевченко 81
  • tom2005
  • Dushman
 14679677 (Посетители) Сегодня, 19:05
эта прокладка делает деньги на ровном месте) хорошо устроились. Мин Энергетики вообще не работают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • БО
  • alixah
  • koronavirus
  • Шевченко 81
  • Dushman
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:22
«Прокладка» между народом и «МАЭКом»: предприниматели потребовали вернуть прежний тариф на электричество.

Лёд тронулся... НО!, зима ещё не пришла, И!, скоро "добрый" - МАЭК, навяжет нам ЕЩЁ!, новые тарифы за отопление, "якобы для ремонта изношенного оборудования", старая легенда...
ЕЩЁ!, надо обломать и другие службы обслуживания населения, как мусорщиков...My Webpage и газовиков...
ВСЕ!, хотят поиметь деньги с населения...

Все мы ходим под богом.
 
 

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